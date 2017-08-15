Taylor Swift, taciz davasını kazandı

DENVER (AA) - ABD'de şarkıcı Taylor Swift'in DJ David Mueller'e açtığı 1 dolarlık tazminat davası sonuçlandı.

Denver Bölge Mahkemesinde görülen duruşmada jüri, Mueller'in Haziran 2013'te bir konser öncesi yapılan etkinlikte Swift'i taciz ettiğine karar verdi.

Jüri ayrıca Mueller'in "Swift'in annesince işinden edildiği" yönündeki iddialarını da reddetti.

Amerikalı pop şarkıcısı Swift, kararla ilgili yaptığı açıklamada, sembolik miktarda tazminat talebiyle açtığı davayı kazanmasının tacize uğrayan ve sesini duyuramayan tüm kadınlara ilham vermesini umduğunu belirtti.

Davada tanık ifadeleri hariç tek kanıt, Swift ile Mueller'in birlikte çekilmiş bir fotoğrafıydı. Fotoğrafta Mueller'in eli şarkıcının arkasında, belinin hemen alt kısmında görülüyor.

Davayı kaybeden Mueller, Swift'in suçlamaları nedeniyle kariyerinin alt üst olduğunu öne sürerek şarkıcıya 3 milyon dolarlık tazminat davası açmış ancak haksız bulunmuştu.