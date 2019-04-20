TAYSAD’dan Almanya çıkarması

İSTANBUL (AA) - Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği'nce (TAYSAD), Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) desteği ve katılımıyla otomotiv sektöründe Türk-Alman iş birliğinin boyutlarını daha ileri bir noktaya taşımak amacıyla Almanya’da iki ayrı yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi.

TAYSAD'dan yapılan açıklamaya göre, kuruluşunun ardından 40 yılı geride bırakan ve 400’ü aşkın üyesiyle otomotiv tedarik sanayi sektörünün tek temsilcisi olan TAYSAD, Türk-Alman iş birliğinin boyutlarını daha ileri bir noktaya taşımak amacıyla Almanya’da iki ayrı yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

İki ülkenin mevcut iş birliğini daha da güçlendirmek adına Almanya’da üst düzey yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirilen iki yuvarlak masa toplantısında, Türk otomotiv sektörünün güvenirliğine ve yenilikçiliğine vurgu yapıldı.

Toplantılara her iki ülkeden sektör temsilcileri, otomotiv sanayisi üreticileri ve tedarikçilerinin yanı sıra medya mensupları da katılarak otomotivde Türk-Alman ilişkilerine yönelik görüş alışverişinde bulundu. Türk otomotiv sektörü ile iş tecrübesi olan Alman firma temsilcileri, toplantı aracılığıyla sektör temsilcilerinden bilgi aldı. Türkiye ile iş tecrübesi olmayan Alman otomotiv firmaları da tecrübe sahibi olan Alman firmaların tecrübelerinden yararlanma fırsatı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAYSAD Başkanı Alper Kanca, yaptıkları bu toplantılar sonrasında Alman kamuoyunda Türk otomotiv sanayisinin geneli hakkında farkındalık yaratan bir lobi faaliyeti yaptıklarını belirterek, sivil toplum kuruluşlarının da üstlerine düşen görevi yaparak Türkiye'yi yurt dışında anlatmanın ve tanıtmanın önemine dikkati çekti.





- 5 milyar doları aşan ihracat hedefi





Türk otomotiv üreticileri ve tedarikçilerinin en büyük pazarları olan ve bu yıl 5 milyar doları aşan bir ihracat hedefledikleri Almanya’nın, aynı zamanda en önemli partnerlerinden birisi konumunda olduğunu aktaran Kanca, bu toplantılarında Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği içinde olması ve coğrafi konumunun hem doğu hem batı hem de Afrika pazarlarına açılmada önemli avantaj sunmasının ülkeyi yatırımcılar için önemli bir cazibe merkezi haline getirdiğine dikkat çektiklerini belirtti.

Önemli bir Alman tedarik firmasının en üst düzey yetkilisi ise bu toplantılardan birinde Türkiye’de birlikte çalıştıkları otomotiv firmalarının olumlu yönlerini anlatarak, “Türkiye’deki ekonomik ortamdan gayet memnunuz. Sektörde çalışanların yüksek motivasyonu, güvenirliği, yenilikçiliği ve ülkede genel olarak üretim maliyetlerinin düşüklüğü bizim için önemli etkenler.” ifadelerini kullandı.

Yapılan görüşmelerde ortaya çıkan eğilim, TAYSAD’ın Alman otomotiv sektöründe çalışan üst düzey yöneticilerine yönelik yaptığı algı araştırmasındaki bulguları teyit etti. Türkiye ile iş tecrübesi olmayan Alman sektör temsilcileri ile tecrübesi olanların Türkiye’ye bakışında ciddi bir farklılık ortaya çıktı.

Araştırmada Türkiye ile iş tecrübesi olmayanların sadece yüzde 43’üne göre Türkiye’deki otomotiv tedarikçileri güvenilir konumda. Somut iş tecrübesi olan Alman sektör temsilcilerinin yaklaşık yüzde 80’ne göre ise Türk tedarikçileri güvenilir firmalardan oluşuyor.

Türk otomotiv ana ve tedarik sanayinde 250 bin kişi çalışıyor. Sektörde çalışanlar sadece üretim yetenekleriyle öne çıkan meslek sahibi tecrübeli profesyonel kadro, aynı zamanda tasarım ve ürün geliştirme kabiliyetleriyle de göze çarpıyor. Çalışanların eğitim seviyesinin yüksekliği sektörde Ar-Ge potansiyelinin yükselmesine de yansıyor. Otomotiv sektörüne yönelik Ar-Ge yapan kurumların sayısı son yıllarda giderek artıyor. Güncel olarak Türkiye’de bu anlamda 157 Ar-Ge merkezi bulunuyor.