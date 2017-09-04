Tayvan İcra Meclisi Başkanı istifa etti

ANKARA (AA) - Tayvan'da Başbakanlık görevini yürüten İcra Meclisi Başkanı Lin Chuan'ın istifa ettiği bildirildi.

CNA ajansında yer alan habere göre, İcra Meclisi Sözcüsü Hsu Kuo-yung, "Başbakanlık" görevini üstlenen Lin'in pazar günü, Tayvan Lideri Tsai Ing-ing'e ulusal güvenlik toplantısı öncesi istifasını sunduğunu belirtti.

Tsai'nin Lin'in istifasını kabul edip etmediğine dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti.

