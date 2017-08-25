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Tayvan yeryüzü gözlem uydusu gönderdi

VANDENBERG AIR FORCE BASE (AA) - Tayvan Ulusal Uzay Organizasyonu, ABD'nin California eyaletinden yeryüzü gözlem uydusu fırlattı.Formosat-5 adlı uydu, California'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden SpaceX Falcon 9 füzeyle fırlatıldı.Uydunun...

Tayvan yeryüzü gözlem uydusu gönderdi

VANDENBERG AIR FORCE BASE (AA) - Tayvan Ulusal Uzay Organizasyonu, ABD'nin California eyaletinden yeryüzü gözlem uydusu fırlattı.

Formosat-5 adlı uydu, California'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden SpaceX Falcon 9 füzeyle fırlatıldı.

Uydunun monte edildiği Space X Falcon 9 füzesi, önce Pasifik Okyanusu'ndaki uydu gemisine başarılı bir şekilde iniş yaptı ardından uzaya fırlatıldı.

Tamamı Tayvan Uzay Ajansı tarafından tasarlanan ilk uydu olan Formosat-5'in, ülkenin uzay çalışmalarına katkı yapması amaçlanıyor. Uydu, Tayvan'a doğal kaynak araştırmalarından afet yönetimine birçok alanda kullanılacak görüntüler sağlayacak.

Siyah-beyaz ve renkli yüksek çözünürlükte görüntü elde edebilen sensörlere sahip Formosat-5'in yaklaşık 720 kilometre yükseklikteki yörüngesinde 5 yıl faaliyette kalması planlanıyor.

Formosat-5'de ayrıca, bilimsel araştırmalarda kullanılacak iyonesferik bir sonda bulunuyor.

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