Tayvan'da da böcek ilaçlı yumurta görüldü

ANKARA (AA) - Tayvan Tarım Konseyi (COA), Tayvan'ın Changhua bölgesindeki çiftliklerde üretilen yumurtalarda yüksek miktarda böcek ilacı fipronil tespit edildiğini duyurdu.

COA Başkanı Chen Chi-chung, yaptığı açıklamada, yetkililerin Changhua bölgesindeki 45 çiftlikten yumurta örneklerini incelediğini belirtti.

Chen, 3 çiftlikten alınan yumurtalarda izin verilen orandan yüksek miktarda böcek ilacı fipronil bulunduğunun tespit edildiğini, bu çiftliklere yumurta satışının yasaklandığını ve sıkı kontrol getirildiğini ifade etti.

Söz konusu çiftliklerden üretilen ve müşteriye ulaşan yumurtaların raflardan kaldırılarak imha edileceğine işaret eden Chen, çiftliklerdeki tavukların da itlaf edileceğini bildirdi.

Chen, yetkililerin böcek ilacının kaynağını araştırmaya devam edeceğini vurguladı.

Avrupa Birliği, özellikle tavuk sektöründe bit, kene ve böceklerin yok edilmesi için böcek ilacı olarak kullanılan fipronilin insan tüketimi için yetiştirilen kümes hayvanları üzerinde kullanılmasını yasaklıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre "orta düzeyde zararlı madde" olan fipronil, çok fazla tüketilmesi durumunda böbrek, ciğer ve tiroit bezine zarar veriyor.

Avrupa'da ağustos ayının başında Hollanda, Fransa, Almanya ve Belçika'da yumurtalarda fipronil tespit edilmesinin ardından patlak veren böcek ilaçlı yumurta krizi, Asya'daki bazı ülkeler dahil 20'den fazla ülkeye yayıldı.