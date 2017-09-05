Tayvan'da William Lai, İcra Meclisi Başkanlığına getirildi

TAİPEİ (AA) - Tayvan'da, Başbakanlık görevi yürüten İcra Meclisi Başkanlığına William Lai getirildi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Lin Chuan'ın istifasıyla boşalan İcra Meclisi Başkanlığına Lai'yi atadı.

Basın toplantısı düzenleyen Tsai Ing-wen, görev devrinin, "kabine içinde kesinlikle yükümlülüklerin tevdi edilmesi ve iletişim sorunu olmadığını gösterdiğini" belirterek, tüm reform projelerinin hayata geçirileceğini söyledi.

Harvard mezunu 57 yaşındaki Lai, 2010 yılından bu yana Tainan kentinin belediye başkanlığını yürütüyordu.

Lai'nin bu göreve getirilmesi, Tayvan'ın gerilim yaşadığı Çin ile temas kurma arzusuna işaret ettiği ifade ediliyor.

William Lai, Çin ile ortak zemin arayışına girilmesi gerektiğini dile getiriyordu.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti.



