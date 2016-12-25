Tayyare Kültür Merkezi yenileniyor

BURSA (AA) - Bursa'da, cumhuriyet tarihinin ilk modern sinema, tiyatro ve konser salonları arasında yer alan Tayyare Kültür Merkezi (TKM), Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kültür merkezi, yangın, ses, alarm ve ışık sistemlerinden koltuklarına, zeminden fuaye alanlarına kadar tamamen modern hale getiriliyor.

Merkezdeki yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yetkililerden bilgi aldı.

TKM'nin tescilli bir yapı olduğunu, bugüne kadar birçok sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirten Altepe, şunları kaydetti:

"Ancak bu tarihi yapı, zamanla yoruldu. Bir taraftan kentimize farklı kültür merkezleri kazandırırken, TKM'nin de günümüz şartlarına göre yeniden uyarlaması gerekiyordu. Özellikle yangın gibi güvenlikle ilgili imalatlar, günümüz standartlarına uymuyordu. Yangın tesisatı, ses, ışık sistemleri tümüyle yenileniyor. Bunun dışında duvarlardan zemine ve balkonlara kadar burası tepeden tırnağa yenilecek. Yaklaşık 6 milyon lira harcayacağımız merkez, her şeyiyle yepyeni olacak ve güzel organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edecek. Çalışmalar hızla devam ediyor. Kısa zamanda toparlayıp, yeniden hizmete açmayı hedefliyoruz."

- Tayyare Kültür Merkezi

Tayyare Cemiyeti tarafından ünlü mimar Arif Hikmet Koyunoğlu'nun projesi doğrultusunda yaptırılan, 1932'de hizmete açılan merkez, cumhuriyet tarihinin ilk modern sinema, tiyatro, konser salonları arasında yer alıyor.

Kentte yakın zamana kadar kültürel ve sanatsal faaliyetlere ev sahipliği yapabilecek nitelikteki tek merkez olan TKM, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi ile farklı semtlere yapılan merkezlere rağmen konumu ve tarihi özellikleri nedeniyle önemini kaybetmedi.



