TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Millet Vekili Şentop:

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, ''Reza Zarrab konusu Türkiye’de muhalefet partilerinin ve bazı basın yayın organlarının lanse ettiği gibi bir olay değildi. Onların daha çok ilgilendikleri işin magazin kısmıydı. Halbuki verilen kararda açık ve net olarak görüyoruz aslında hukuk bakımından bir yargı tiyatrosu, bir yargı piyesi izlemiş olduk." dedi.

Çorlu Bakkallar Odası'nın 4.olağan kongresine katılan Şentop, burada gazetecilerin sorularını cevapladı.

Son günlerde gündemi meşgul eden Reza Zarrab olayı ile ilgili soru üzerine Şentop, ABD'nin bu konuda doğru bir yargılama yapmadığını ifade ederken, kendilerinin de konunun takipçisi olduklarını belirtti.

Şentop, dava yargıcının savcılara Amerikan sistemi, İngiliz sistemi gibi emsal davaların çok önemli olduğunu ileri sürerek, daha önce bu davanın benzerinin olup olmadığını sorduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

''Savcılar, yargıcın sorusuna karşı daha önce Amerika'da böyle bir davanın örneğinin görülmediğini söylediler. Amerika bir ambargo kararı almış, Türkiye'deki bir firma, bir şirket bu karara uymuyor, bununla ilgili Amerika yargılama yapıyor. Dolayısıyla, bu Amerikan tarihinde de benzeri olmayan bir dava. Buradaki maksat FETÖ'cüler eliyle 17/25 Aralık'ta gerçekleştiremedikleri, Türkiye'nin siyasi iktidarına karşı, Cumhurbaşkanımıza karşı gerçekleştiremedikleri operasyonun bir benzerini Amerika'da yapmak ve sürdürmek istediler. Tabii malzeme sağlam olmayınca istedikleri gibi bir süreç yönetimi gerçekleştiremediler. Zarrab'ın ifadelerine ne kadar güvenileceği, hapishanede yaşadıkları ve gardiyanlara vermiş olduğu rüşvetten tutun da başka şeylere kadar birçok şey bu davada gerçekleştirmek istediklerine imkan vermedi.

Reza Zarrab konusu Türkiye'de muhalefet partilerinin ve bazı basın yayın organlarının lanse ettiği gibi bir olay değildi. Onların daha çok ilgilendikleri işin magazin kısmıydı. Halbuki verilen kararda açık ve net olarak görüyoruz aslında hukuk bakımından bir yargı tiyatrosu, bir yargı piyesi izlemiş olduk. ABD'ndeki eyalet mahkemesinde duruşma salonunda gerçekleşen Zarrab davasındaki olayda, bitişikteki salondaki bir başka davanın kuralları usulleri aynı değil. Delillerin toplanmasından diğer birçok konuya bakarsak, bu davaya mahsus çok farklı hükümler uygulandı."

ABD'deki davada hiç kimsenin suçlamadığı bir adam üzerinden intikam alınmaya çalışıldığını dile getiren Şentop, Hakan Atilla'nın, bu ülkenin gerçekten onurlu, şerefli haysiyetli insanlarından birisi olduğunu orada ispat ettiğini ve gösterdiğini kaydetti.

"Ben burada iki şey görüyorum tabii bunun bir temyiz imkanı var." diyen Şentop, şöyle devam etti;

"Amerikan yargısı içerisinde muhtemelen Hakan Atilla'nın avukatları süreci devam ettirecekler. Benim esas savunduğum şu; ABD'nin bu şekilde bir yargılama yapma yetkisi yok. Birleşmiş Milletler ambargo kararı alabilir, bu karar bağlayıcıdır, Türkiye bu karara uyar ve uymuştur. Amerika kendisi kendi iç hukukuna göre bir karar aldığı zaman, bu karar Amerikan şirketlerini bağlayabilir. Amerikan şirketlerinin sermaye ortağı olduğu şirketleri bağlayabilir, Amerikan vatandaşlarını bağlayabilir. ABD sınırları içerisinde faaliyet gösteren iş yapanları bağlayabilir. Ama Amerika ile hiçbir alakası olmayan, başka ülkelerin tabiiyetindeki finans kuruluşlarını böyle bir karar bağlamaz. Eğer böyle derseniz, dünya yaşanmaz hale gelir ve başta Amerikan vatandaşları Amerika sınırları dışına çıkamazlar. Herkes tuttuğunu yakalayıp yargılarsa bu şekilde, dünyada bir kaos ortamı olur. Buna biz uluslararası eşkıyalık deriz."

- ByLock tahliyeleri

Şentop, bir soru üzerine FETÖ ile ilgili yargı sürecinin devam ettiğini aktardı.

"Mor Beyin" yazılımıyla ByLock'a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan pek çok kişinin serbest bırakıldığını dile getiren Şentop, "Bu programları kullandığınız zaman, bu programlar üzerinden sizin bilginiz dışında ByLock'a yönlendirme yapıyor. Siz namaz vaktini tıklıyorsunuz oradan sizi ByLock başlıklarına girmiş gibi gösteriyor. Bir saniye, birkaç senelik bağlantılar var. 11 bin 480 kişinin aslında ByLock kullanıcısı olmadığı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından diğer illerimizdeki başsavcılıklara gönderildi." diye konuştu.



