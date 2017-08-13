TBMM Başkan Vekili Aydın, öğrencilerle pedal çevirdi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, yaz Kur'an kursu eğitimi gören çocuklar için bisiklet turu etkinliği düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği protokolü kapsamında gerçekleştirilen Kur'an kursu sportif etkinlikleri çerçevesinde, öğrencilere bisikleti tanıtmak ve bu alanda bir spor kültürü oluşturmak için bisiklet turu organizasyonu düzenlendiği belirtildi.



Yaklaşık 200 öğrencinin yer aldığı bisiklet turu etkinliğine TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'in de katıldığı bildirildi.



TBMM Başkan Vekili Aydın, bu tür etkinliklerde amacın, bir yarışmadan öte, birlik ve beraberlik mesajı vermek olduğunu kaydetti.

Çocuklarla pedal çevirdiklerini anlatan Aydın, "Terörü bitirecek olan da birlik ve beraberliktir. Biz her ortamda halkımızla birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Halkımızla birlik ve bütünlüğümüzü muhafaza ederek sonuç alıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu tür etkinlikleri yapacağız." ifadelerini kullandı.