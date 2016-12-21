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TBMM Başkanı Kahraman Azerbaycan'da

- Kahraman, Kazakistan Meclis Başkanı Nigmatulin ile görüştü

TBMM Başkanı Kahraman Azerbaycan'da

BAKÜ (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile görüştü.

Azerbaycan Milli Meclisinde gerçekleştirilen görüşmede Türkiye ve Kazakistan arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve daha da geliştirilmesi için yapılması gerekenler müzakere edildi.

Görüşmede, iki ülkenin Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) kapsamındaki faaliyetleri, Yunus Emre Enstitüsü ve Ahmet Yesevi Üniversitesinin Kazakistan'a sağladığı katkılarla ilgili fikir alışverişi yapıldı.

TBMM Başkanı Kahraman, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz'daki darbe girişimi ve sonrasında uygulamaya konulan olağanüstü hal konusunda Kazakistanlı mevkidaşını bilgilendirdi.

Türkiye'de son günlerde meydana gelen terör saldırılarının konuşulduğu görüşmede terörizme karşı mücadelede işbirliği ve dayanışma vurgusu yapıldı.

Kahraman'ın Kırgızistan Meclis Başkanı Çınıbay Tursunbekov ile bugün yapılması planlanan görüşmenin ise yarına ertelendiğini öğrenildi.

Kahraman, temasları kapsamında yarın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek.

TÜRKPA hizmet binasının açılışa katılacak Kahraman, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Esedov ve Başbakan Artur Rasizade ile ayrı ayrı görüşecek.

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İsmail KahramanNurlan NigmatulinTÜRKPA
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