TBMM Başkanı Kahraman Erzurum'da:

ERZURUM (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "15 Temmuz'da Allah'a şükürler olsun, hamdolsun büyük bir badireden kurtulduk. Arakan şu an nasıl bir haldeyse biz de aynı olacaktık. 15 Temmuz sadece bir darbe değil, aynı zamanda son verdirme hadisesidir. Doğrudan doğruya Türkiye'nin varlığına kasteden bir hadiseydi." dedi.

Kurban Bayramı'nı memleketi Rize’de geçiren TBMM Başkanı Kahraman, buradan İspir'e geçti.

Belediye Başkanı Osman Çakır tarafından karşılanan Kahraman, belediye önünde vatandaşlarla selamlaşarak bir süre sohbet etti.

Belediye binasına geçen TBMM Başkanı Kahraman, makam odasında belediye hizmetleriyle ilgili bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Kahraman, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Bütün dünyanın Türkiye'nin gelişmesini istemediğini belirten Kahraman, "15 Temmuz'da Allah'a şükürler olsun, hamdolsun büyük bir badireden kurtulduk. Arakan şu an nasıl bir haldeyse biz de aynı olacaktık. 15 Temmuz sadece bir darbe değil, aynı zamanda son verdirme hadisesidir. Doğrudan doğruya Türkiye'nin varlığına kasteden bir hadiseydi." ifadelerini kullandı.

Kahraman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı meydanlara davet etmesi, halkın da davete uyarak meydanları doldurması ve Cumhurbaşkanına olan itimadıyla Türkiye'nin büyük bir badireden kurtulduğunu söyledi.

Meclise geçmiş olsun ziyaretine gelenler olduğunu anımsatan Kahraman, şunları kaydetti:

"Bunlar arasında Karadeniz Ekonomik İşbirliği Genel Sekreteri Azerbaycanlı Prof. Dr. Asaf Hacıyev vardı. Gitti bayrağın önünde diz çöktü ve üç defa öptü başına koydu. 'Siz esas bizi kurtardınız.' dedi. Gürcistan Başbakanı aynı şeyi söyledi. Bosna Hersek Cumhurbaşkanı aynı şeyi söyledi. Mesele sadece Türkiye'nin girdaba girmesi, uçuruma sürüklenmesi değil, bütün bu coğrafyamızdı. Çok büyük bir hesaptı. Bizim gönül coğrafyamız hemen geldi geçmiş olsun dedi ama bir ay sonra gelmeye başladı bu işin rejisörleri, organize edicileri. Geldiklerinde, 'Üzgünüz, bir darbe yaşadınız. Çok üzgünüz' gerisini söylemiyorlar. Kırk yıllık emeğimiz boşa gitti. Uğraştılar ama millet 'Hayır' dedi."

İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Fidan, Belediye Başkanı Çakır, Pazaryolu Belediye Başkanı Recep Kaplan, AK Parti İlçe Başkanı Salih Zeki Çetinkaya, kurum amirleri, parti temsilcileri ve muhtarlar eşliğinde vatandaşları selamlayarak kaymakamlığa geçen Kahraman, Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen yemeğin ardından Rize’ye gitti.



















