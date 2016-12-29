TBMM (Aa) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın infeksiyon hastalığı teşhisiyle hastaneye yatırıldığı bildirildi.
TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamada, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a, tıbbi değerlendirmeler sonucunda infeksiyon hastalığı teşhisi konulduğu belirtildi.
Kahraman'ın, ileri tetkik ve tedavisine devam edilmek üzere bugün hastaneye yatırıldığı ifade edildi.
TBMM Başkanı Kahraman hastaneye yatırıldı
TBMM Başkanı Kahraman'ın infeksiyon hastalığı teşhisiyle hastaneye yatırıldığı bildirildi.
29 Aralık 2016 Perşembe 22:19
TBMM (Aa) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın infeksiyon hastalığı teşhisiyle hastaneye yatırıldığı bildirildi.