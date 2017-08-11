TBMM Başkanı Kahraman, kurban vekaletini Kızılay'a verdi

ANKARA (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, kurban vekaletini Kızılay'a verdi.

Türk Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, Genç Kızılay Koordinasyon üyeleri ile makamında ziyaret ettiği Meclis Başkanı Kahraman'ın kurban vekaletini aldığı bildirildi.

- Kızılay'ın Kurban Kampanyası

Kızılay, Kurban Bayramı’nın bereketini muhtaç sofralara taşımak için 2 Ağustos’ta Kurban Kampanyası başlattı.

Kızılay Başkanı Kınık, Kurban Bayramı'nın bereket ve neşesinin tüm dünyada yaşanması için büyük bir seferberlik başlattıklarını belirterek, "Kurban etleri, hijyenik bir şekilde konservelere dönüştürülüyor. Bu yöntem sayesinde kurban etleri yıl boyunca sağlıklı bir şekilde ihtiyaç sahipleri tarafından tüketilebilecek." ifadelerini kullandı.

Hayırseverlere "Kurban bereketi yıl boyu sürsün" sloganıyla seslenen Kızılay, usulünce kesilip konserveye dönüştürdüğü kurban etlerini yıl boyunca sağlıklı şekilde ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Kurban Bayramı'nın bereketini muhtaç sofralara taşıyan Kızılay, Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası bağış bedellerini yurt dışında 500 lira yurt içinde ise 735 lira olarak açıkladı.

