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TBMM Başkanı Kahraman Rize'de

- Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Rize'ye gelen Kahraman, akrabaları ile bayramlaştı

TBMM Başkanı Kahraman Rize'de

RİZE (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği Rize'de akrabaları ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayram tatili nedeniyle arife günü memleketi Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Tulumpınar Köyü'ne gelen Kahraman, bayramın üçüncü gününde öğle namazını Yukarı Mahalle Camisi'nde kıldı.

Kahraman, namazın ardından cami avlusunda bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın yazdığı "Davam" kitabını bir süre inceledi.

Kahraman, uzun yıllar Necmettin Erbakan ile birlikte olduğunu ifade ederek, hayatından kesitler anlattı.

Kahraman daha sonra akrabalarını ziyaret ederek bayramlaştı. Kahraman, kendisi ile bayramlaşan çocuklara harçlık dağıttı.

Kahraman, bayramlaşmaya gelen vatandaşlarla da tek tek ilgilenerek ikramda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
(TBMM) Başkanı İsmail KahramanRize
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