TBMM Başkanı Kahraman Rize'de

RİZE (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği Rize'de, AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal ile Çaykur Rizespor heyetini kabul etti.

Arife günü memleketi Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Tulumpınar köyüne gelen Kahraman, bayramın dördüncü gününü evinde dinlenerek geçirdi.

Kahraman, kendisini ziyarete gelen AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, Başkan Yardımcısı Hasan Kartal ve Teknik Direktör Hikmet Karaman ile görüştü.

Çaykur Rizespor heyeti, ziyaretin ardından Kahraman'a üzerine adının yazılı olduğu 53 numaralı forma hediye etti.

Kahraman, forma takdimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mütevelli Heyeti'nin kuruluşunda aralarında geçen bir anıyı anlatarak, "Tayyip Bey'e dedim ki 53 tane kurucu yazacağız. 'Niye?' dedi. Öyleleri olacak ki 'Ben niye yokum.' diyecek. Biz diyeceğiz ki '53, 54'ü alamadık.' Sonra 'Ne kadar iyi ettin.' dedi. Hakikaten çok kişi 'Ben niye yokum?' dedi." ifadesini kullandı.

Kahraman, formayı giydikten sonra Teknik Direktör Hikmet Karaman'a, "Beni nerede oynatacaksın?" diye sordu.

Karaman'ın "10 numara orta sahanın ortasında. Size takımı yönetmeyi yakıştırırım." sözleri üzerine Kahraman, "Ben 7 istiyorum. Sağ açık. Sola gitmem." diye espri yaptı.

Forma giyerken gözlüğünü çıkaran Karaman, "Gözlüklü olursam hoca beni oynatmaz. Hem futbolcu hem de gözlük kullanıyor. Sonra Hikmet Hoca beni takıma koymaz." diye konuştu.



