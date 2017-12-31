TBMM Başkanı Kahraman'dan yeni yıl mesajı

ANKARA (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 2018'de dünyada ve Türkiye'de siyasi, sosyal, ekonomik belirsizliklerin meydana getirdiği risklerin ortadan kalkmasını, her alanda iyileşmelerin artarak devam etmesi diledi.

Kahraman, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, dünyada ve Türkiye'de sevinç ve hüznün birlikte yaşandığı bir yılın geride kaldığını bildirdi.

Çok sayıda sıkıntıya birlikte göğüs gerip, elde edilen başarının gurur ve mutluluğunu milletçe paylaştıklarına işaret eden Kahraman, milli varlığı tehdit eden, milli haysiyeti hedef alan saldırıların üstesinden gelme gayretiyle bir yılın daha tamamlandığını belirtti.

Kahraman, şöyle devam etti:

"Her yeni başlangıç gibi 2018 yılında, dünyada ve ülkemizde siyasi, sosyal, ekonomik belirsizliklerin meydana getirdiği risklerin ortadan kalkmasını, her alanda iyileşmelerin artarak devam etmesini temenni ediyorum. İçimizde ve yakın çevremizde milli bekamızı tehdit eden terörist yapılanmalara karşı aldığımız tedbirlerin ve attığımız kararlı adımların hayırlı neticelerini bu yıl içinde görmeyi ümit ediyorum.

İnşallah bu yıl, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet' hedefimizden bizi uzaklaştırmak isteyen terör şebekelerinin enerji ve heveslerinin kırıldığı bir yıl olacaktır.

Aziz milletimizden aldığımız güçle, bu yıl da yarının huzurlu, güvenli, mutlu, müreffeh Türkiye'sini meydana getirmek için hukuk devleti ilkesine bağlı kalarak, temel hak ve hürriyetleri kurumsallaştırıp, demokrasimizi güçlendirerek bütün gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."

TBMM Başkanı Kahraman, mesajını 2018'in tüm insanlık için hayırlı olmasını dileyerek tamamladı.