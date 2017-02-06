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TBMM Başkanı Kahraman'ın yeğeni toprağa verildi

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında vefat eden yeğeni Musa Kahraman, toprağa verildi.Üsküdar Şakirin Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, Kahraman'ın ailesi ve yakınları...

TBMM Başkanı Kahraman'ın yeğeni toprağa verildi

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında vefat eden yeğeni Musa Kahraman, toprağa verildi.

Üsküdar Şakirin Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, Kahraman'ın ailesi ve yakınları ile İstanbul Valisi Vasip Şahin, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Başkanı Hamza Akbulut ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kahraman'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verildi.

Musa Kahraman, dün sabah ailesi ile Ankara'da tedavi gören TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyarete giderken kendi yönetimindeki araçta Sapanca civarında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti.

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Cenazeİsmail KahramanMusa Kahraman
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