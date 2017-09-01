TBMM Başkanvekili Aydın, Adıyaman

ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Bayramın bütün insanlığın barışına, kardeşliğine Müslümanların kurtuluşuna vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum." dedi.

Aydın, bayram namazını Vali Nurullah Naci Kalkancı, AK Parti milletvekilleri İbrahim Halil Fırat ve Salih Fırat ve protokol üyeleri ile Belediye Camisi'nde kıldı.

Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Aydın, namaz sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bayramın bütün insanlığın barışına, kardeşliğine Müslümanların kurtuluşuna vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bu bayramı fırsat bilerek, içimizdeki kırgınlıkları, dargınlıkları bir tarafa bırakarak barış, huzur içerisinde geçirmeyi Allah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Aydın, daha sonra yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.



