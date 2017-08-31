TBMM Başkanvekili Aydın Adıyaman'da

ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Kurban Bayramı nedeniyle temaslarda bulunmak üzere gittiği Adıyaman'da protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.
Mimar Sinan Parkı'ndaki Belediye Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Ahmet Aydın'ın yanı sıra Vali Nurullah Naci Kalkancı, AK Parti milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat ve Salih Fırat ile Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve protokol üyeleri katıldı.
Aydın, vatandaşlarla bayramlaşmasının ardından yaptığı konuşmada, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını ön plana çıkardığını belirterek, İslam aileminin Kurban Bayramı'nı kutladı.