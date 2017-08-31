Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ekonomi pdy dava
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz
Bilinmeyen numaraya son
Bilinmeyen numaraya son
Eğitim masrafı beşikte başlıyor
Eğitim masrafı beşikte başlıyor

TBMM Başkanvekili Aydın Adıyaman'da

- Ahmet Aydın, protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı

TBMM Başkanvekili Aydın Adıyaman'da

ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Kurban Bayramı nedeniyle temaslarda bulunmak üzere gittiği Adıyaman'da protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Mimar Sinan Parkı'ndaki Belediye Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Ahmet Aydın'ın yanı sıra Vali Nurullah Naci Kalkancı, AK Parti milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat ve Salih Fırat ile Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve protokol üyeleri katıldı.

Aydın, vatandaşlarla bayramlaşmasının ardından yaptığı konuşmada, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını ön plana çıkardığını belirterek, İslam aileminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AdıyamanBayramlaşmaKurban BayramıTBMM Başkanvekili Ahmet Aydın
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5