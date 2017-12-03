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TBMM Başkanvekili Aydın: Dünyadaki mazlumların tek umut ışığı Türkiye Cumhuriyeti

TBMM Başkanvekili Aydın, "Bizim derdimiz sadece Kahta, Adıyaman, Türkiye değil. Biz biliyoruz ki dünyada bugün mazlumların tek umut ışığı var. O da Recep Tayyip Erdoğan ve onun ülkesi Türkiye Cumhuriyeti'dir." dedi.

TBMM Başkanvekili Aydın: Dünyadaki mazlumların tek umut ışığı Türkiye Cumhuriyeti

ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Bizim derdimiz sadece Kahta, Adıyaman, Türkiye değil. Biz biliyoruz ki dünyada bugün mazlumların tek umut ışığı var. O da Recep Tayyip Erdoğan ve onun ülkesi Türkiye Cumhuriyeti'dir." dedi.

Aydın, partisinin Kahta Kültür Merkezi'nde düzenlenen ilçe gençlik kolları kongresinde yaptığı konuşmada, Adıyaman, Türkiye ve AK Parti davasına hizmet etmekten onur ve gurur duyduğunu belirtti.

Bu milleti tanımayan, dertleriyle dertlenmeyen, inançlarından koparmak isteyenlere karşı yıllardır mücadele verildiğini vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:

"Bizim işimiz hizmet, gücümüz millettir"

"Bu milletin adeta ensesinde boza pişirdiler. Yok sayıp ötekileştirdiler, ayrıştırdılar. 'İnanan, inanmayan' dediler. 'Alevi ve Sünni' dediler. 'Kürt ve Türk' dediler. Bütün farklılıkları taşıyarak zenginlik olması gerekirken, onlar insanlar üzerinde fitne tohumları ekmeye çalıştılar. Bizleri tarih ve bağlarımızdan koparmaya çalıştılar. Bizim derdimiz sadece Kahta, Adıyaman, Türkiye değil. Çünkü biz biliyoruz ki dünyada bugün mazlumların tek umut ışığı var. O da Recep Tayyip Erdoğan ve onun ülkesi Türkiye Cumhuriyeti'dir."

"Bizim işimiz hizmet, gücümüz millettir" diyen Aydın, bu düşünceye inandıklarını, başka hiçbir yerden güç almadıklarını bildirdi.

Aydın, hakka inanıp, halka güvendiklerine işaret ederek Aydın, "Halkımızın duasını alarak bu noktalara geldik. Bizler de bizden öncekilerin yaptığı hatayı yaparsak, bizler de yalanlarına iftiralarına ve yanlışlarına devam edenler gibi yaparsak, Allah muhafaza." ifadesini kullandı.

Tek dertlerinin eski Türkiye'ye dönmemek olduğunu aktaran Aydın, 2023 hedeflerinin de dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri haline gelmek olduğunu kaydetti.

Muhabir: Kemal Karagöz

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PolitikaTBMM Başkanvekili Ahmet AydınTürkiye Cumhuriyeti
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