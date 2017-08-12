TBMM Başkanvekili Aydın:

ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Ülkeler adeta parçalanma eşiğine gelmiş. Her bölgede adeta terör örgütleri devletçikler kurmaya çalışıyor. Bunun arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz." dedi.

Aydın, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde AK Parti ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen muhtarla buluşma toplantısına katıldı. Burada konuşan Aydın, şu anda bir seçimin olmadığını ama buna rağmen çalıştıklarını, birileri gibi Antalya'daki sahillerde tatil yapmadıklarını söyledi.

Meclisten arta kalan zamanları mümkün mertebe halkın içinde geçirmeye çalıştıklarını belirten Aydın, şöyle konuştu:

"2019 seçimleri çok önemli. Yaşamış olduğumuz süreci hepiniz çok iyi takip ediyorsunuz. Geçen sene 15 Temmuz'da bu millet ve ülke hiç hak etmediği alçak bir ihanetle karşı karşıya kaldı. FETÖ ihanet şebekesinin 250 insanı nasıl şehit ettiğini, düşmana karşı bu milleti nasıl savunması gerektiğini, o namluları millete doğru nasıl çevirdiğini hepimiz acı bir şekilde tecrübe ettik. Suriye ve Irak'ta yaşananları görüyoruz. Ülkeler adeta parçalanma eşiğine gelmiş. Her bölgede adeta terör örgütleri devletçikler kurmaya çalışıyor. Bunun arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz. Çünkü Suriye ve Irak üzerinden içimizdeki fitneciler, terör örgütleri üzerinden bu ülkeyi yolundan çevirmeye çalışıyorlar. Türkiye'yi hedeflerinden saptırmaya çalışıyorlar."

Terör örgütleri ve fitnecilerin mazlum coğrafyada tüm Müslümanların tek kalesi Türkiye'nin zalime karşı dik durduğunu ve bunda da en etkili Recep Tayyip Erdoğan olduğunu bildiklerini ifade eden Aydın, "İşte bütün bunları bertaraf etmek, Türkiye'yi hedeflerinden saptırmak için ne film ve fırıldak varsa çeviriyorlar. İçeri ve dışarıdan bir ve beraber olmuşlar. Kim kiminle kol kola nasıl geziyor görüyorsunuz. Kimin bu ülke için çalıştığını hizmet ettiğini de biliyorsunuz ama kimin farklı iş birlikleri olduğunu sizler de biliyorsunuz. Onun için 2019'u şu anda hedefe koyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



