ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Aydın, teröre karşı sürdürdükleri kararlı mücadelenin sonuçlarının alındığını bildirdi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Göçeri köyünde yapılan altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların tamamlanmasının ardından 27 köyün otuz yıllık su problemini kalıcı olarak çözeceklerini söyledi.

Çalışmaların başarılı şekilde sürdüğünü aktaran Aydın, sürekli köyleri gezerek halkın sorunlarını çözmeye çalıştıklarını ve biz buralara hizmet ve yatırım götürmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Vatandaşımızın sorunlarını yerinde görerek çözüm bulmaya çalıştıklarını kaydeden Aydın, şöyle konuştu:

"Ama görüyoruz ki birileri dağlara, bu halka hizmeti önlemek için çıkıyor. Her türlü oyun ve tezgahın içinde olarak millete kurşun sıkıyorlar. Fakat teröre karşı sürdürdüğümüz kararlı mücadelenin sonuçlarını alıyoruz. Yine dün yapılan operasyonlarda sözde terör örgütünün üst seviyesindekiler ölü olarak ele geçirildi. Terörle mücadelede etkin bir mücadele yaparken öbür taraftan halkımızla kucaklaşarak ve her türlü yatırım ve hizmeti getirerek ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam ediyoruz."

- Boğaziçi Üniversitesini aratmayacak yurt

Daha sonra Kahta Meslek Yüksek Okulunda incelemelerde bulunan Aydın, okulun hemen üst tarafında baraj manzaralı bir yurt için hazırlıkların devam ettiğini, çok yakın zamanda temellerinin atılacağını vurguladı.

Söz konusu yurdun Boğaziçi Üniversitesini aratmayacak bir konumda olduğunu dile getiren Aydın, "Bir tarafında Nemrut Dağı, diğer yanında muhteşem manzarasıyla Atatürk Barajı manzaralı olacaktır." diye konuştu.

Bölgenin tarım ve zirai bölgesi olduğunu, bunun gelişmesi için gerekli olan tüm adımların atıldığını aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Bizler sadece sulama ve baraj değil eğitim, sosyal, kültürel ve spor alanında projelerimiz devam etmektedir. Tarım kentimizde tarım fakültesinin açılmasıyla tarımsal alanda başta olmak üzere çok ciddi katkıları olacaktır. Bunun Kahta'ya, Adıyaman'a ve GAP bölgemize hayırlı olmasını diliyorum, bizler halkımıza daha hizmet etmek için asla durmayacağız ve halkımızın hak ettiği tüm hizmet ve yatırımları hayata geçirmek için çabamızı sürdürmeye devam edeceğiz."