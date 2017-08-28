TBMM Başkanvekili Aydın:

ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Arakan'daki Müslümanlara yönelik saldırıyla ilgili "Maalesef Myanmar askerine karşı bir tedbir dahi alınamıyor. Birleşmiş Milletler (BM), bunu ve Halep'teki katliamı önleyemiyorsa varlık amacı sona ermiştir." dedi.

AK Parti Adıyaman İl Toplantısı'na katılan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Arakan'da ölenler Müslüman olunca, öldürülenler, katledilenler İslam dinine mensup olunca, dünyanın sessizliğe büründüğünü" vurguladı.

BM başta olmak üzere uluslararası toplumun, söz konusu Müslümanlar olunca adeta kör ve sağırları oynadığını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Dünyada gerçekten adaletsiz bir yapılanma söz konusu. Bugün, Arakan'da son üç günde 2-3 bin Arakanlı Müslümanın Myanmar askerleri tarafından şehit edildiği haberleri geliyor. Bu durum vicdanları sızlatıyor. Orada sadece insanlar öldürülmüyor, insanlık katlediliyor. Orada yalnız bırakılan Arakanlı Müslümanlara adeta dünyanın gözü önünde soykırım, katliam yapılıyor. Nerede Birleşmiş Milletler, uluslararası toplum? Avrupa, Amerika, ey Batı, siz kendinize mi demokrasisiniz? Eğer öldürülenler Müslüman değil de başka bir dine mensup olsalardı, kendilerinden olsalardı, bu kadar sessiz olabilirler miydi? Burada dünyanın vicdansız ve adaletsizliğine karşı herkesin haykırması lazım. Cumhurbaşkanımız, BM'ye mensup tüm üyelerin gözünün içine baka baka 'Dünya 5'ten büyüktür' diyorsa tam da bunun için diyor. Maalesef Myanmar askerine karşı bir tedbir dahi alınamıyor. BM, bunu ve Halep'teki katliamı önleyemiyorsa varlık amacı sona ermiştir. Yani ne diye böyle bir örgüt var? Güvenlik Konseyi ne iş yapar? Eğer işini icra etmeyecekse BM diye bir örgütün artık dağılması lazım."

- "Adalet kavramının içi boşaltılmış"

Batılı ülkelerin adaletsiz ve vicdansız bir şekilde Haçlı ittifakında bir araya geldiklerini söyleyen Aydın, Arakan'da yaşananların Haçlı zihniyetinin bir ürünü olduğunu dile getirdi.

Aydın, şöyle konuştu:

"Bu son yaşananlar Batı'nın Orta Çağ karanlığına gömüldüğünün bir göstergesi. Batı'da son derece tırmanan faşizm, İslamofobi, ırkçılık zaten bunu gösteriyor. Dünyada adalet dediğimiz kavramın içi boşaltılmış. Batılılar sadece kendinden olanlara karşı adaletli olmaya çalışıyor. Kendi dışında olanları yok sayıyor. Başta BM ve NATO olmak üzere tüm uluslararası örgütlerin bir kez daha kendini çek etmesi lazım."