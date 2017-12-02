TBMM Başkanvekili Aydın:

ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Bu dava, Rıza Sarraf davası değil. Ben ABD'de görülen davayı 17-25 Aralık sürecinde Türkiye'de işlenen yargı cinayetine benzetiyorum. Adeta Türkiye'deki 17-25 Aralık'ın Amerika'daki versiyonudur." dedi.

Aydın ile AK Parti Adıyaman milletvekilleri Adnan Boynukara, Salih Fırat ve İbrahim Halil Fırat, AK Parti il binasında tütün üreticileriyle bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Aydın, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Aydın, ABD'de görülen davaya ilişkin sorular üzerine, "Bu dava, Rıza Sarraf davası değil. Ben ABD'de görülen davayı 17-25 Aralık sürecinde Türkiye'de işlenen yargı cinayetine benzetiyorum. Adeta Türkiye'deki 17-25 Aralık'ın Amerika'daki versiyonudur. Bunu bu şekilde görmek lazım. Şu anda ABD'de davacı Rıza Sarraf değil ama adeta Türkiye'yi sanık sandalyesine haksız, hukuksuz ve yetkisiz bir şekilde, hadsiz bir şekilde oturtmuş durumda. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Bir defa uluslararası hukuka aykırıdır. Hukukun evrensel ilkelerine de aykırıdır. Kaldı ki bir ambargo ihlali ya da başka bir şey de yok. Amerika ahkam kesip, kendini bütün dünyanın sahibi görmekten vazgeçsin artık. Dünya, artık birinci ve ikinci dünya savaşı yıllarındaki dünya değil. Artık ülkeler, milletler ve halklar uyandı. Herkes hak ve hukukunu koruyabilecek güçte. Türkiye bu anlamda menfaatleri neyi gerektirirse onu yapar." diye konuştu.

Bu davanın, Türkiye'ye karşı yürütülen bir operasyon olduğunu vurgulayarak, Rıza Sarraf'ın Türkiye'de tutuksuz yargılanmasına rağmen ABD'ye gittiğini anlatan Aydın, "Bu dava, büyüyeceği belli olan ve nitelikli bir dava. Dolayısıyla burada Türkiye'ye karşı bir suç varsa, Sarraf'ın mal varlığına el konulması konusu bir tedbirdir. Türkiye bu tedbiri alma hak ve hukukuna sahiptir. Gayet yerinde bir karardır." ifadesini kullandı.



- "Algı operasyonu yürütülüyor"

Bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin sorusu üzerine Aydın, "Kılıçdaroğlu gerçekten suç işlendiği iddiasında ise yetkili ve görevli mahkemelere müracaat etmek suretiyle suç duyurusunda bulunabilir." dedi.

"Tabii biz filmi çok önce izledik" diyen Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

"İki yanlıştan bir doğru çıkmaz. Yanlış üstüne yanlış, yalan üstüne yalan. Belgenin bir defa orijinalini de görmüş değiliz. 'Yurt dışında hesabı ve parası var' diyordun. Yurt dışında hangi ülkenin hangi bankasında, ne kadar parası var çıkarsana? Elinde böyle bir belge var mı? Yok. Yalan yanlış birtakım iddialarla algı operasyonu yürütülüyor. Ben Avrupa, ABD ve terör örgütlerine anlam veririm ama bu millet adına siyaset yapanların, milletin ve ülkenin menfaatleri söz konusu olduğunda çok daha dikkatli, doğru ve milletin onur ile haysiyetine uygun bir şekilde davranması lazım. Kimse kusura bakmasın. Siyaset sanki bitmiş. Türkiye'nin başka sorunu yokmuş gibi ikide bir ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyor. Belgeler var mı? Yok. Şu ana kadar ne çıktı? Bu söylediklerini yıllardır söylüyorlar. Yalan üstüne yalan. Adeta bir yalan rüzgarı. Bir şey söylüyorsan arkasında duracaksın. Eğer bir şeyi iddia ediyorsan onu ispatlamak zorundasın."

Kılıçdaroğlu'nun ana muhalefet partisinin lideri gibi davranmadığını belirten Aydın, "Ana muhalefet o an ne varsa ona muhalefet etmek değildir. Ana muhalefet yalan yanlış şeylerle iktidarı yıpratacağını düşünüyorsa yanılıyor. Böyle bir şey mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.