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TBMM Başkanvekili Aydın şehit ailesini ziyaret etti

ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 2 yıl önce terör örgütü PKK'nın Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki karakola düzenlediği saldırıda şehit olan Medet Mat'ın Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti....

TBMM Başkanvekili Aydın şehit ailesini ziyaret etti

ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 2 yıl önce terör örgütü PKK'nın Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki karakola düzenlediği saldırıda şehit olan Medet Mat'ın Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Aydın, ilçeye bağlı İkizce köyünde yaşayan Mat’ın ailesine, devletin her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

Terör örgütünün asla hedefine ulaşamayacağını ifade eden Aydın, Kürt halkına en büyük zararı terör örgütü PKK’nın verdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Şehit Medet Mat kardeşimiz PKK terör örgütünün 2 ton patlayıcıyla karakola saldırısını canını feda ederek önlemeye çalıştı. Arkadaşlarının canını kurtardı ve şehit oldu. O bu bayrak, vatan ve halkı için bedel ödedi. Onu asla unutmayacağız, ailesini hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. O Peygamber'in yolunda gitti ve sizin alnınız ak başınız her zaman dik olacaktır. Onu rahmetle anıyorum."

Baba Nusret Mat ise şehit babası olduğu için gurur duyduğunu, oğlunun olaydan 2 gün önce kendisini arayarak şehit olacağını hissettiğini söylediğini belirterek, vatan ve bayrak için tüm çocuklarını ve kendi canını feda etmeye hazır olduğunu söyledi.

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