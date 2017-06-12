TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Pektaş:

GÜMÜŞHANE (AA) - TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Cihan Pektaş, "Bin yıldan beri bu topraklarda yaşamak bizim için kolay olmamıştır. Bin yıldan beri biz bu topraklarda şehitler verdik" dedi.

AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığı'nca şehit ve gazi ailelerine yönelik düzenlenen iftar programında konuşan Pektaş, ülkenin huzur içerisinde bir ramazan ayı geçirdiğini söyledi.

Pektaş, şehitliğin sadece İslam ümmetine verilmiş bir paye olduğunu hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yıllardan beri bu topraklara düşen evlatlarımız var. Şehitlerin bulunduğu topraklar mukaddes topraklardır. Şehitlik de aslında bir ibadettir. Canla yapılan ibadet vardır ki o da şehitliktir. Sizlerin çocukları şehit olana kadar sizlerin evlatlarıydılar. Ancak şehit olduktan sonra onlar bütün milletin evlatları oldular. Bin yıldan beri bu topraklarda yaşamak bizim için kolay olmamıştır. Bin yıldan beri biz bu topraklarda şehitler verdik."

Şehit ve gazi aileleriyle gurur duyduklarını ifade eden Pektaş, her zaman şehit ailelerinin, gazilerin ve ailelerinin yanlarında olacaklarının altını çizdi.

AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse ise vatan için toprağa düşen bütün şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Köse, Türk milletinin birliğini, beraberliğini koruyarak ülke üzerinde oynanan oyunları bertaraf edecek güce sahip olduğunu kaydetti.

15 Temmuz gazisi Necmettin Utuş ise darbe girişimi gecesi yaşadıklarını anlattı.

Tankın üzerine çıkarak darbecileri önlemeye çalıştığını belirten Utuş, tankın içindeki darbeciler tarafından 4 yerinden vurulduğunu söyledi.

Darbecilerin insanların kalbine bomba attıklarına dikkati çeken Utuş, "Kandil'e bir bomba atmayan o hainler TBMM'nin içine bomba attılar. Milletvekillerimiz, seçkin insanımız şehit olsun diye orayı bombalıyorlar. Biz bir mücadele verdik, yaralandık. Bizim elimizde çakı bıçağımız dahi yoktu. Sadece Allah'a güvendik" ifadelerini kullandı.

Utuş, darbecilerin Türk bayrağı taşıyan insanların üzerine dahi bomba yağdırdığını anlattı.



























