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TBMM Çölyak Hastalığı Araştırma Komisyonu üyeleri Bursa'da

- Komisyon Başkanı Tamer: "Amacımız Türkiye'deki çölyak hastalarını tespit edebilmek ve bunların eksikliklerini ortaya koyabilmek"

TBMM Çölyak Hastalığı Araştırma Komisyonu üyeleri Bursa'da

BURSA (AA) - TBMM Çölyak Hastalığı Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Bursa'daki çölyak hastalarıyla bir araya geldi.

Kentteki bir otelin toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte, çölyak hastaları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri hastalıkla ilgili taleplerini Tamer'e iletti.

Tamer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çölyaklı hastalarının günlük yaşamlarında karşılaştığı problemleri tespit edebilmek, varsa bu eksiklikleri ortadan kaldırabilmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

İlk saha çalışmalarını Şanlıurfa'da ikincisini de Bursa'da gerçekleştirdiklerini anlatan Tamer, şöyle konuştu:

"Burada özellikle yerel yönetim başkanları, kaymakamlar, üniversite hocaları ve çölyak dernek başkanlarıyla toplantı yaptık. Amacımız Türkiye'deki çölyak hastalarını tespit edebilmek ve bunların eksikliklerini ortaya koyabilmek. Raporumuzu hazırlamak üzereyiz. Buradaki toplantıda da yeni yeni bilgilerle çölyaklı hastalarımıza önemli bir katkı sağlayacağımıza inanıyorum."

Çölyak Hastalığı Araştırma Komisyonu üyesi AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun da komisyonun sivil toplum örgütleriyle iş birliği içinde olduğunu anlattı.


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BursaÇölyak Araştırma Komisyonu
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