TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Özhan Katar'da

DOHA (AA) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Taha Özhan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Al-Jazera Araştırmalar Merkezinin düzenlediği "Kürt Meselesi. Yeni Dinamikleri ve Gelecekteki Boyutları" başlıklı sempozyuma katılmak üzere Katar'a gelen Özhan, Al Sani ile görüştü.

Görüşmede ikili ilişkiler ve ilişkileri güçlendirme yollarının masaya yatırılmasının yanı sıra bölgesel gelişmeler de değerlendirildi.