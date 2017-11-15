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TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti Güney Afrika'da

- Heyet, Johannesburg'da MÜSİAD'ın ülkenin önde gelen Türk ve Güney Afrikalı iş adamlarını bir araya getirdiği yemeğe katıldı - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Özhan: - "(FETÖ'nün Güney Afrika'daki varlığı) Türkiye ve Türk toplumunu temsil etmeyen bu insanlar, bu ülkedeki varlıklarını kaybettikleri için ajan muamelesi görmelidir"

TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti Güney Afrika'da

JOHANNESBURG (AA) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Taha Özhan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Güney Afrika'daki varlığına ilişkin, "Türkiye ve Türk toplumunu temsil etmeyen bu insanlar, bu ülkedeki varlıklarını kaybettikleri için ajan muamelesi görmelidir." dedi.

Komisyon Başkanı Özhan ile Başkanvekili Cemalettin Kani Torun ve AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar, Müstakil Sanayi ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Güney Afrika Şubesi tarafından Johannesburg'da bir otelde verilen akşam yemeğine katıldı.

Etkinlikte konuşan Özhan, FETÖ'nün Güney Afrika'daki varlığına dikkati çekti.

Bu terör örgütünün dünya çapında kurduğu yüzlerce okul ağı ile tanındığını belirten Özhan, "Güney Afrika'da birçok okulu olduğunu biliyoruz. Türkiye ve Türk toplumunu temsil etmeyen bu insanlar, bu ülkedeki varlıklarını kaybettikleri için ajan muamelesi görmelidir." diye konuştu.

Cemalettin Kani Torun ise Ortadoğu ve Afrika'daki Müslüman coğrafyalarında birçok sorun ve sıkıntılar yaşandığını dile getirdi. Müslümanların bunların üstesinden gelebileceğini anlatan Torun, "Müslümanlar olarak birlik ve beraberlik içinde olmalıyız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen de FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini hatırlattı.

Ülgen, Türk hükümeti ve milletinin, 15 Temmuz sonrası süreçte verdiği desteklerden dolayı Güney Afrika halkına daima minnettar olacağını kaydetti.

Türkiye-Güney Afrika ilişkilerinde ticaretin ve iş adamlarının önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Ülgen, "Güney Afrika MÜSİAD'ın iki yıldan az bir zamanda yaptığı birçok etkinlikle iki ülke arasındaki ilişkilere verdiği katkı, bize mutluluk ve büyük şeref veriyor." değerlendirmesini yaptı.

Yemekli toplantıda, Johannesburg Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Gökhan Kahraman ile ülkenin önde gelen Türk ve Güney Afrikalı iş adamları hazır bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Güney AfrikaMÜSİAD
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