TBMM heyeti Fransa'da incelemelerde bulunacak

PARİS (AA) - TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu heyeti Fransa'da incelemelerde bulunacak.

AK Parti Konya Milletvekili ve Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız başkanlığındaki heyet üyeleri Fransa'nın bilim ve teknoloji merkezlerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi alacak.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, yarın başlayacak temasları öncesinde heyet üyeleri onuruna büyükelçilik ikametgahında resepsiyon verdi.

Gazetecilere heyetin yapacağı temaslarla ilgili bilgi veren Musa, heyetin önümüzdeki cuma gününe kadar Paris ve Lille'de görüşmelerde bulunacağını aktardı.

Heyetin teknoparkları ziyaret edeceğini, bazı Fransız yetkililerle görüyeceğini ifade eden Musa, bu tür ziyaretlerin özellikle ikili plandaki ilişkilerin gelişmesi açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Komisyon Başkanı Altunyaldız ise heyette, AK Parti, CHP ve MHP'den komisyon üyeleri, bakanlık yetkilileri ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu üyelerinin bulunduğunu bildirdi.

Altunyaldız, Türkiye'de son dönemde, nitelikli, katma değeri yüksek ve teknoloji yoğunluklu üretimin gerçekleşmesi, Ar-Ge tasarımının artırılması, üniversite-sanayi işbirliğinin temini ve bütün bunların sonucunda Türkiye'nin uzun dönemli hedeflerine özel sektörle birlikte daha kısa zamanda ulaşılması için önemli bazı yasal değişiklikler yapıldığını söyledi.

TBMM tatile girmeden önce komisyon olarak genel kuruldan bir karar çıkararak, ara dönemde saha çalışmaları yapılmasını sağladıklarını anlatan Altunyaldız, şunları kaydetti:

"Neydi amaç? Bütün bu alt yapısı kurulan çalışmaların üzerine, işin pratiğini, işin teknoloji transferini, işin sistem boyutunu, işin start-upları boyutunu, Ar-Ge ve inovasyon boyutunu, bütün bunları entegre eden yapıları tüm komisyon üyeleri ile birlikte ve bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığımızla birlikte yerinde görmek. Bu pratiği sistematik olarak irdelemek, analiz etmek, ülkemizin yaptıklarını, yapamadıklarını, artılarını, eksilerini görmek, eksiklerimizi pratik anlamda gidermek ve özel sektörle birlikte içselleştirmek adına bu ziyaretleri yapıyoruz."

Teknoloji ve inovasyon bölgelerini gezerek bunlar arasındaki entegrasyonu, sanayi ve üniversite arasındaki işbirliklerini ve işin pratiği haline dönüşmüş alanları göreceklerini vurgulayan Altunyıldız, "Ülkemizde şu an için yüzde 3.5 olan yüksek teknoloji payını OECD ortalamasının üzerine, yani yüzde 20'nin üzerine çıkarmak zorundayız. İmalat sanayinin payını yüzde 25'in üzerine çıkarmak zorundayız." dedi.

- "Üretimimizdeki katma değerimizi artırmamız gerekiyor"

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü ise, organize sanayi bölgelerinin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en başarılı projelerinden bir tanesi olduğunu ifade etti.

Ancak organize sanayi bölgelerinin geliştirilmesi gerektiğini dile getiren Kütükcü, özellikle organize sanayi bölgesindeki üretimlerin teknoloji seviyesinin yükseltilmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

Kütükcü, "Orta ve yüksek teknolojili üretim modellerine artık geçmemiz gerekiyor. Üretimimizdeki katma değerimizi artırmamız gerekiyor." dedi.

Bununla alakalı olarak da dünyadaki, daha çok yüksek teknoloji ağırlıklı ve başarılı sanayi bölgeleri uygulamalarını yerinde görmek ve incelemek üzere heyetle birlikte temaslarda bulunacaklarını anlatan Kütükcü, gezilerden edindikleri tespitlerle de Türkiye'de bundan sonra yapılabileceklerin yol haritasını oluşturmaya çalışacaklarını kaydetti.







