TBMM heyeti Fransa'daki temaslarını tamamladı

PARİS (AA) - TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, yaptıkları çalışmalarla teknoloji ve üretim konusunda mümbit bir ekosistemi oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Altunyaldız ve heyet üyeleri, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde Fransa'daki temaslarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Fransa'da önemli temaslarda bulunduklarını, bilim ve teknoloji alanında çalışmalar yapan önemli merkezler ile firmaları ziyaret ettiklerini anlatan Altunyaldız, özellikle bu merkezlerdeki çalışma iklimini incelediklerini ifade etti.

Günümüzde dünyada üretimin pek çok boyutunu entegre edecek kümelenmeler oluşturulduğunu dile getiren Altunyaldız, Türkiye’de son dönemde komisyonları tarafından çıkarılan yasalarla bu konudaki hukuksal altyapıyı oluşturduklarını söyledi.

Altunyaldız, "Birbiriyle entegre olmuş, bilimin üretimi tetiklediği, üretimin bilimi bir anlamda sürüklediği birbiriyle tetikleyen bir yapı görüyoruz. Buralarda gördüğümüz tecrübelerle birlikte, bütün bunları pratiğe geçirme anlayışını ülkemizde de sağlamayı hedefliyoruz. Ülkemizin yarışmada ön planda yer almasına dönük çalışmalarımızı hem hükümet olarak hem parlamento olarak gayretle ve azimle sürdürmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Son dönemde yapılan yasal mevzuat çalışmalarıyla küresel gereksinimlerin gereğini yerine getirdiklerini vurgulayan Altunyaldız, "Burada gördüğümüz toplam üretim ve teknoloji ikliminin oluşturulması. Bütün bu yaptıklarımız mümbit ekosistemi oluşturmayı amaçlıyor." dedi.

- Hedef 2017'de bin Ar-Ge merkezi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Ersan Aslan ise, Ar-Ge Kanunu ve reform paketinin çıkmasından sonra hem teknoloji geliştirme bölgelerinde çalıştırılan insan kaynağı açısından hem de özel sektörlerin Ar-Ge merkezleri kurmaları açısından bakıldığında Türkiye'de ciddi artış olduğunu bildirdi.

Bu yıl yasal değişiklikler çıkmadan önce 320 civarında olan Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısının yasal düzenlemelerin ardından 650'ye ulaştığını ifade eden Aslan, 2017 sonu itibarıyla bin Ar-Ge ve tasarım merkezi hedeflediklerinin altını çizdi.

Önümüzdeki yıl 2 bin Ar-Ge ve tasarım merkezi hedeflediklerini belirten Aslan, ancak bu sayının yine de az olduğuna dikkati çekti. Aslan, çıkarılan paketlerin Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen şirketlerin önünü de önemli oranda açtığını kaydetti.

Basın toplantısına, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin ve Paris Ticaret Müşaviri Müge Varol Ilıcak da katıldı.

Sabah saatlerinde Fransa'da öğrenim gören öğrenciler ve akademisyenler ile bir araya gelen heyet üyeleri, basın toplantısının ardından Paris Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ni (DİTİB) ziyaret ederek, bölgedeki vatandaşlarla buluştu.

Fransa'da temaslarda bulunan TBMM heyetinde, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü ve bazı kurul üyeleri de yer aldı.











