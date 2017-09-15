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TBMM heyeti Fransa'daki Türk iş adamlarıyla bir araya geldi

- TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Altunyaldız: - "Her birinizin attığı her adım ülkemiz için son derece kıymetli, değerli"

TBMM heyeti Fransa'daki Türk iş adamlarıyla bir araya geldi

PARİS (AA) - TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu heyeti, Fransa'daki bazı Türk iş adamları ile bir araya geldi.

AK Parti Konya Milletvekili ve Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız başkanlığındaki heyetin üyeleri, Fransa'nın bilim ve teknoloji merkezlerinden biri olan Saclay'i ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretin ardından heyet üyeleri, Fransa'daki bazı Türk iş adamlarıyla Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde görüştü. Heyet, iş adamlarının sorunlarını dinledi ve çözüm önerilerini tartıştı.

Komisyon Başkanı Altunyaldız, burada yaptığı konuşmada, ülkeler arasındaki ilişkilerin konjonktürel anlamda değişebileceğini ancak iş dünyasının ülkeler arasındaki ilişkilerde her zaman son derece etkili ve pozitif bir yönü olduğunu söyledi.

Günümüzde ekonomi politiğin artık neredeyse belirleyici ve yol gösterici olduğunu belirten Altunyaldız, "Küresel bağlamdaki varlıklarınız, insanlarınız, ticaret erbabınız, yatırımcılarınız ne kadar etkiliyse ülkeniz de o kadar etkili oluyor. Her birinizin attığı her adım ülkemiz için son derece kıymetli, değerli." diye konuştu.

Büyükelçilikteki toplantının ardından MÜSİAD Fransa Yönetim Kurulu tarafından heyet üyeleri onuruna akşam yemeği verildi.

Heyetin temaslarına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Ersan Aslan, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü ve bazı kurul üyeleri de katılıyor.

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