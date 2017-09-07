TBMM heyeti Silikon Vadisi'nde

SANTA CLARA (AA) - TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu heyeti, Silikon Vadisi'nde Türk mühendis ve iş adamlarıyla bir araya geldi.

Teknolojik gelişmeleri takip etmek üzere ABD'nin California eyaletinin San Francisco kentini ve bu bölgedeki Silikon Vadisi’ni ziyaret eden heyet üyeleri, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Santa Clara'daki Quantum3D şirketinde düzenlediği yemeğe katıldı.

Heyette AK Parti Konya Milletvekili ve komisyonun Başkanı Ziya Altunyaldız, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan, AK Parti İstanbul milletvekilleri Hasan Sert ve Nureddin Nebati, CHP Isparta Milletvekili İrfan Bakır, CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İlker Murat Ar ve TBMM Başkanı Başmüşaviri Halil Ergen yer aldı.

Heyet yemekte, Türk mühendis ve iş adamlarıyla bir araya geldi. Yemekte Los Angeles Başkonsolosu Raife Gülru Gezer de hazır bulundu.

Altunyaldız, burada yaptığı konuşmada, yurt dışındaki Türk mühendis ve iş adamlarının bilgi ve tecrübelerinden Türkiye’de istifade etmek istediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye’de yaptığımız işleri onlar aracılığıyla, bir anlamda onların ajanlığı aracılığıyla bu pazarlarda yer bulmak ve onların bilgi ve becerisiyle Türkiye’deki kapasitemizi artırmak istiyoruz. Bu çerçevede sizin varlığınız bizim açımızdan son derece kıymetli ve önemli. Sizlerin varlığıyla bu pazarlarda yer bulmak, ayak basmak ve bu pazarlarda kökleşmek. Yine sizlerin varlığıyla buradaki bilgi ve teknolojik gelişmeleri Türkiye’deki üretim alanlarına transfer etmek ve orayı da küresel eşiklerin üstüne çıkarmak. Buradan değişik ip uçlarıyla, derslerle Türkiye'de yapacağımız işler de olacaktır.’’

Yemeğin ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Altunyaldız, son dönemde özellikle üretim bilgisi, satış bilgisi, ARGE, inovasyon ve tasarıma ilişkin çok önemli düzenlemeler yaptıklarını hatırlattı.

Altunyaldız, teknoloji firmalarının çalışma düzenleri ve küresel ilişkilerini yerinde görmek ve Türk mühendis ve iş adamlarının görüş ve düşüncelerini alarak ortak çalışma alanlarını tespit edebilmek için Silikon Vadisi'ni ziyaret ettiklerini söyledi.

Heyet, ziyaret kapsamında bazı önemli teknoloji firmalarını ziyaret edecek.