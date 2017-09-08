TBMM heyeti Silikon Vadisi'nde

SAN FRANCISCO (AA) - TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu heyeti, Silikon Vadisi ve San Francisco'da teknoloji firmalarını ziyaret etti.

AK Parti Konya Milletvekili ve Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız başkanlığındaki heyet üyeleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan, AK Parti İstanbul milletvekilleri Hasan Sert ve Nureddin Nebati, CHP Isparta Milletvekili İrfan Bakır, CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İlker Murat Ar ve TBMM Başkanı Başmüşaviri Halil Ergen, Apple, HP, Microsoft, Tesla ve bu firmalara destek sağlayan bankalarda görüşmelerde bulundu.

Heyet, San Francisco finans bölgesindeki ODTÜ T Jump Merkezi ve Presidio bölgesindeki Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) da incelemelerde bulundu. WEF Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sönmez, heyet üyelerine çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Komisyon Başkanı Altunyaldız, görüşmelerin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle son 1,5 yılda hükümetin ortaya koyduğu hedefler çerçevesinde parlamento ve komisyonun bu alanda önemli düzenlemeler yaptığına dikkati çekerek, ''Birincisi fikri mülkiyet haklarının korunması, her türlü icadın, patentin fikri mülkiyetin korunma altına alındığı ve küresel düzeyde standartlara uygun bir şekilde yasal düzenlemelere geçirdik. İkincisi ARGE reform paketiyle ülkemizdeki her işletmenin ARGE açabilmesini kolaylaştırdık. Üçüncüsü tasarım merkezlerini buna ilave ettik ve üretim reform paketiyle üretim önündeki tüm engelleri kaldırdık." şeklinde konuştu.

Komisyon ve bakanlığın bir heyet oluşturduğunu dile getiren Altunyaldız, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda buradaki başarılı uygulamaları yerinde görmek, ülkemiz adına yapılacak şeyleri yerinde tespit etmek ve bir anlamda hem buradaki insan kaynağımızı hem de burada kurulan ve Türkiye’de ilişkisi olan, know-how transferi ve pazara giriş statiğinde bize yol açacak olan işletmeleri görmek istedik.

Bütün bunlar kapsamında Türkiye’de bir yasal altyapı, ekonominin gelişmesi adına bir ekosistem ve küresel hedeflerimiz doğrultusunda çok hızlı bir şekilde şirketlerin kurulması, teknolojinin karşılıklı olarak transferi, firmalar arasında entegre olabilme, yeni fikirlerin hayata geçirilebilmesi, esnek yapılar ve bütün bunların bir risk sermayesi aracılığıyla ve diğer bankalarımız aracılığıyla desteklenmesi için tespitler yaptık.''

Heyet üyeleri, temaslarını tamamladıktan sonra yarın Türkiye'ye dönecek.