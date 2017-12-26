TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Serdar:

ELAZIĞ (AA) - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ömer Serdar, "BM'nin Kudüs kararıyla birlikte ABD artık uluslararası barış görüşmelerinde denklem dışı kalmıştır ve öne çıkan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Sayın Cumhurbaşkanımız olmuştur." dedi.

Kentteki bir otelde düzenlenen Elazığ 2015-2017 yılı yatırımları değerlendirme toplantısında konuşan Serdar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Kudüs meselesine ilişkin 120 ülkenin adeta ABD'ye nota olacak şekilde sert bir tavır ortaya koymasının, Kudüs'ün hukuki statüsü açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Kudüs meselesinin dünya kamuoyuna taşınması anlamında ilk adımı atan ülke olduğunu ifade eden Serdar, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Yemen ile bu konuyu BM'nin gündemine getirdik. BM'nin daha önce 478 sayılı kararına da uygun olarak yeni kararın çıkması bizim 'dünya 5'ten büyüktür' tezinin ortaya çıkmasıydı. Bu kararı devletlerin hukuku, insan hakları ve evrensel statü açısından doğru bir karar olarak değerlendiriyoruz. Kudüs için önerilen çözüm Filistin ve İsrail'in olacağı şeklindeydi. BM'nin Kudüs kararıyla birlikte ABD artık uluslararası barış görüşmelerinde denklem dışı kalmıştır ve öne çıkan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Sayın Cumhurbaşkanımız olmuştur."

- Taşeron işçilerin kadroya alınması

Serdar, ülke gündemindeki diğer bir konunun ise taşeron çalışanların kadroya alınması olduğunu dile getirdi.

Hükümet olarak taşeron çalışanlarının kadroya alınması konusunun daha önceden seçim taahhütleri arasında yer aldığını anımsatan Serdar, şöyle konuştu:

"Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi meselesine ilişkin Çalışma Bakanlığı uzun süre çalışmalar yürüttü, kurumlardan gerekli bilgiler alındı. Kanun Hükmünde Kararname ile çerçevesi tayin edilen 450 bin personelin kadroya geçirilmesi konusunda düzenleme yapıldı ve 90 gün içerisinde bunlar kadroya geçirilmiş olacak. Memlekete ve millete hayırlı olsun."

Ülke gündemindeki bütçe görüşmelerinin de 2 aylık bir maratonun ardından tamamlandığını aktaran Serdar, "TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda hazırlanıp Genel Kurul'a getirilen ve 20 günden fazla süren bir süreçte Türkiye'nin 2017 kesin hesapları kabul edildi ve 2018 bütçesi de planlanmış oldu. 2018 yılı Türkiye bütçesi 762 milyar 800 lira olarak programlandı. Burada Bakanlıkların payları da belirlendi." ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın kamuya 110 bin personel alınacağı yönündeki açıklamasına da değinen Serdar, bunun özellikle iş beklentisi olan vatandaşlar için büyük bir müjde olduğunu kaydetti.

AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze'nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Serdar ile Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Ejder Açıkkapı, Tahir Öztürk ve Metin Bulut, Elazığ'da gerçekleştirilen yatırımlara ve hizmetlere ilişkin sunumlarını yaptı.





