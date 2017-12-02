TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeleri Adıyaman'da

ADIYAMAN (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) üyeleri, Adıyaman'da kadın girişimcileri ziyaret etti.

KEFEK Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu'nun başkanlığındaki üyeler AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, AK Parti Trabzon Milletvekilli Ayşe Sula Köseoğlu ve AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a geldi.

Komisyon üyeleri, Atatürk Bulvarı'ndaki bir hafriyat şirketinin sahibi Birsen Günay'ı ziyaret etti.

Katırcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, kadınların toplumun her alanında var olması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ekonomiden siyasete ve sosyal ve kültürel yaşama, her alanda kadınların var olması ve o noktada sorunları yerinde tespit edebilmek için bölgede toplantılar yaptıklarını anlatan Katırcıoğlu, "Bizzat kadınlarımızla bir araya gelerek sorunlarını, ihtiyaçlarını anlamaya çalışıyoruz. Geldiğimiz noktayı tespit etmeye çalışıyoruz. Kilis, Gaziantep ve Adıyaman'da kadına neler yapıldı, nelerin eksik kaldığı, nelerin yapılması gerektiğini görüşüyoruz. Bizzat onlarla temas kurmak, bizim için en doğru sonuca varmamızı, diğer tarafta da idari yönleri inceleyerek çözüm üretmeyi sağlıyor. Bunun için çalışıyoruz." diye konuştu.

Kadınların istihdamını artırma konusunda iyi bir noktaya gelindiğini belirten Katırcıoğlu, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasında kadının istihdamının önemli olduğunu ve katkısının önemli sonuç sağlayacağını düşündüklerini kaydetti.

KEFEK Kurucu Başkanı Güldal Akşit de ziyaretler kapsamında kadın girişimcileri ziyaret ettiklerini söyledi.

Kadınların daha fazla hangi noktalara taşınabileceğini konuştuklarını ifade eden Akşit, "Kadınlarımızı sosyal ve ekonomik anlamda hangi noktalara getirebileceğimizi konuştuk. Siyasette kadın zaten artık görünür noktaya geldi. Onun için bu çalışmaları çok önemsiyorum." dedi.

Konuşmanın ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Komisyon üyeleri, daha sonra ziyaretlerine devam etmek üzere Kahta ilçesine gitti.

