Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Gelinlik Yarışması için başvurular uzatıldı Tarımsal İnovasyon Ödülleri Sahiplerine Verildi. GROWTECH ATSO Kış lastiğinde satışlar yüzde 80 arttı
Kış lastiği tuttu
Kış lastiği tuttu
Bütçesi revize edildi
Bütçesi revize edildi
Vergini öde baskını
Vergini öde baskını
Çiftçilere zor gün desteği
Çiftçilere zor gün desteği
259 şubesini kapatacak
259 şubesini kapatacak

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeleri Adıyaman'da

- Komisyon Başkanı Katırcıoğlu: - "Bizzat kadınlarımızla bir araya gelerek sorunlarını, ihtiyaçlarını anlamaya çalışıyoruz"

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeleri Adıyaman'da

ADIYAMAN (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) üyeleri, Adıyaman'da kadın girişimcileri ziyaret etti.

KEFEK Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu'nun başkanlığındaki üyeler AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, AK Parti Trabzon Milletvekilli Ayşe Sula Köseoğlu ve AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a geldi.

Komisyon üyeleri, Atatürk Bulvarı'ndaki bir hafriyat şirketinin sahibi Birsen Günay'ı ziyaret etti.

Katırcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, kadınların toplumun her alanında var olması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ekonomiden siyasete ve sosyal ve kültürel yaşama, her alanda kadınların var olması ve o noktada sorunları yerinde tespit edebilmek için bölgede toplantılar yaptıklarını anlatan Katırcıoğlu, "Bizzat kadınlarımızla bir araya gelerek sorunlarını, ihtiyaçlarını anlamaya çalışıyoruz. Geldiğimiz noktayı tespit etmeye çalışıyoruz. Kilis, Gaziantep ve Adıyaman'da kadına neler yapıldı, nelerin eksik kaldığı, nelerin yapılması gerektiğini görüşüyoruz. Bizzat onlarla temas kurmak, bizim için en doğru sonuca varmamızı, diğer tarafta da idari yönleri inceleyerek çözüm üretmeyi sağlıyor. Bunun için çalışıyoruz." diye konuştu.

Kadınların istihdamını artırma konusunda iyi bir noktaya gelindiğini belirten Katırcıoğlu, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasında kadının istihdamının önemli olduğunu ve katkısının önemli sonuç sağlayacağını düşündüklerini kaydetti.

KEFEK Kurucu Başkanı Güldal Akşit de ziyaretler kapsamında kadın girişimcileri ziyaret ettiklerini söyledi.

Kadınların daha fazla hangi noktalara taşınabileceğini konuştuklarını ifade eden Akşit, "Kadınlarımızı sosyal ve ekonomik anlamda hangi noktalara getirebileceğimizi konuştuk. Siyasette kadın zaten artık görünür noktaya geldi. Onun için bu çalışmaları çok önemsiyorum." dedi.

Konuşmanın ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Komisyon üyeleri, daha sonra ziyaretlerine devam etmek üzere Kahta ilçesine gitti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AdıyamanBaşkanKadın GirişimcilerRadiye Sezer KatırcıoğluTBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği KomisyonuüyelerZiyaret
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5