TBMM KİT Komisyonu

TBMM (AA) - Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, yürütülen Ar-Ge çalışmaları kapsamında kara, hava, deniz araçlarında kullanılabilen, patenti Türksat'a ait, yerli ve milli, hareketli Ka-Bant anten sistemini geliştirdiklerini belirterek, "Uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamak amacıyla uyumluluk testlerini tamamladık. Kısa süre içerisinde askeri ve sivil projelerde kullanımına başlıyoruz." dedi.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda Türksat AŞ'nin 2015-2016 yılı hesapları görüşüldü.

Türksat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Vecdi Gönül, konuşmasında, Türkiye'nin tek uydu haberleşme şirketi olan Türksat'ın 2004'te kurulduğunu anımsattı.

Sermayesinin tamamı Hazine'ye ait olan Türksat AŞ'nin, yetkilerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredildiğini dile getiren Gönül, sermayesinin 2 milyar 130 milyon lira olduğunu söyledi.

Gönül, bin 43 personeli bulunan Türksat'ın, bilişim şirketleri arasında 18 sırada yer aldığını ifade ederek, bugüne kadar Türkiye'nin 7 haberleşme uydusu fırlattığını, aktif uydu sayısının şu anda 3 olduğunu kaydetti.

- "Türksat, milyar lira ciro üreten şirketler ligine yükseldi"

Genel Müdür Şen de burada yaptığı sunumda, Türksat AŞ'nin uydu operatörlüğü, kablo yayıncılığı ve bilişim alanlarında yalnızca Türkiye'nin değil, bölgenin de lider şirketleri arasında yer almak üzere hizmet veren ve projeler gerçekleştiren bir şirket olduğunu anlattı.

Misyonlarının, bilgi ve iletişim teknolojileri ile uydu ve kablo ağı üzerinden hizmetler vermek ve bu kapsamda sosyal sorumluluk bilinciyle ülkenin teknolojik değişim ve gelişimine öncülük etmek olduğuna işaret eden Şen, bir anonim şirket olarak faaliyetlerini sürdüren Türksat'ın karlılığı, verimliliği, sürdürebilirliği ve katma değerli ürünler üretmeyi hedeflediğini bildirdi.

Şirketin net satışlarını 2017 yılı itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 32 artırarak, yıllık 1,2 milyar liranın üzerine çıkardığına dikkati çeken Şen, Türksat'ın, milyar lira ciro üreten şirketler ligine yükseldiğini dile getirdi.

- "5,3 milyar lirayı bulan tutarda yatırım gerçekleşti"

Türksat’ın faaliyet gelirlerinin yüzde 38'i kablo, yüzde 36'sı uydu ve yüzde 26'sı ise bilişim hizmetlerinden oluştuğunu anlatan Şen, geçen yıl uydu gelirlerinin, bir önceki yıla göre yüzde 10, kablo gelirimiz yüzde 20, bilişim gelirinin ise yüzde 116 artış gösterdiğini vurguladı.

Şen, Türksat'ın bugünkü değeri 5,3 milyar lirayı bulan tutarda yatırım gerçekleşmesi bulunduğunu söyledi.

Ana faaliyet alanlarından biri olan uydu hizmetlerinin TV yayıncılığı, veri iletimi ve teleport uplink hizmetleri kapsamında yürüttüklerini aktaran Şen, iki farklı yörünge üzerinde toplam 3 haberleşme uydusuyla (Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B) faaliyetlerini sürdürdüklerini ve 3 milyarlık nüfusuyla 118 ülkeyi kapsayan bir alana sinyallerini gönderdiklerini bildirdi.

Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin üretim çalışmaları devam eden Türksat 5A, Türksat 5B ve Türksat 6A haberleşme uydularını kullanmaya başlamasıyla aktif haberleşme uydu sayısı 6'ya yükseleceğini dile getiren Şen, Türksat 5A haberleşme uydusuyla 31 derece Doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarının korunmasının hedeflendiğini vurguladı.

Türksat 5A haberleşme uydusunun, bu yörüngede işletilecek ilk Türksat uydusu olacak olmasıyla ayrı bir öneme haiz olduğuna dikkati çeken Şen, "Türksat 5B uydusu ile 42 derece Doğu yörüngesinde uydularımızın yedekliğinin sağlanması ve Ka-Bant hizmetimizin verilmesi hedeflenmektedir. Türksat 5A ve 5B uydularımız ile yeni Ku-Bant kullanan ilk 5 ülke arasına girilecektir." diye konuştu.

Ankara'daki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezinde yapımı devam eden Türkiye'nin ilk yer ve milli uydusu Türksat 6A'nın da 2021'de uzaya gönderilmesinin planlandığını belirten Şen, Türksat 6A'nın üretilmesiyle dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girileceğini söyledi.

- "e-Devlet kapısı kullanıcı sayısı 40 milyonu aştı"

e-Devlet kapısı sistem yedeklemesi için Macunköy'deki yerleşkede, uydu sistemleri yedekliği için ise Kahramankazan ilçesindeki Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmaların sürdüğünü dile getiren Şen, yer seçimi safhasının büyük oranda tamamlandığını, donanım tedariğine başlandığını anlattı.

Cenk Şen, yürütülen Ar-Ge çalışmaları kapsamında kara, hava, deniz araçlarında kullanılabilen, patenti Türksat'a ait, yerli ve milli, hareketli Ka-Bant anten sistemini geliştirdiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamak amacıyla uyumluluk testlerini tamamladık. Kısa süre içerisinde askeri ve sivil projelerde kullanımına başlıyoruz. Bunun yanısıra Yüksek İrtifa Balon Projesi, Taşıyıcı Takip Sistemi Geliştirilmesi Projesi, Türksat Gözlemevi ve Uzay Cisimleri Takip ve Uyarı Sistemi Projesi gibi birçok Ar-Ge projesini yürütüyoruz."

Kablo TV'de Türkiye genelinde 24 ilde 370 bin binada 4 milyon haneye ulaşan kapasiteye sahip olduklarını belirten Şen, hedefin, tüm il merkezlerine kablo altyapısı kurmak ve iller arasında fiber bağlantı oluşturmak olduğunu kaydetti.

Bugün 40 milyonu aşkın kayıtlı kullanıcıya ulaşan e-Devlet kapısı ile vatandaşları, kamu hizmetlerine 7 gün 24 saat ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarına işaret eden Şen, 472 ayrı kamu kurumuna ait 3 bin 865 kamu hizmeti, e-Devlet kapısından sunulduğunu bildirdi.

Şen, e-Devlet kapısında hizmet kullanımının bu yıl eklenen yeni hizmetler ve yaygınlaşmanın etkisiyle aylık ortalama 200 milyonun üzerine çıktığını söyledi.

Türksat AŞ Genel Müdürü Şen, komisyon üyelerinin görüşlerini dikkate alacaklarını belirterek, sorulara yazılı olarak cevap vermek istediğini bildirdi.

Devletin kaynaklarını en doğru şekilde kullanmak için çalıştıklarını dile getiren Şen, Türksat AŞ'yi bir basamak öteye götürmek istediklerini bildirdi.

TBMM KİT Komisyonu'nda Türksat AŞ'nin 2015-2016 yılı hesapları genel görüşe sunuldu.







