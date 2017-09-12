TBMM'yi bombalayan pilot da inkar etti

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, darbe girişimi gecesi TBMM'yi bombalayan pilotlardan Akıncı'daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli eski hava pilot kurmay yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmada, Akıncı Üssü'ndeki darbeye hazırlık toplantılarına katılan, TBMM'yi bombalayan pilotlardan olduğu belirlenen ve eski Yüksek Askeri Şura Üyesi Akın Öztürk'ün damadı Hakan Karakuş'un darbe girişimi sonrası evinde saklandığı Balıkçı, hakkındaki iddiaları reddetti.

Emniyet ve savcılıktaki ifadeleri işkence altında verdiğini ileri süren ve kabul etmeyen Balıkçı, Terörle Mücadele Harekatı (TMH) görevi gereği Akıncı Üssü'ne gittiğini iddia etti.

Balıkçı, savunmasında, "TMH görevi gereği hazırlıklarımı yapmak üzere 141. Filo'ya gittim. İlerleyen saatlerde uçuş emri verildi. Selahattin Yorulmaz ile 4. ya da 5. uçak olarak uçuşa başladık. Havalandıktan bir süre sonra bilgisayar arıza yaptı ve geri inerek dinlenmeye çekildik. Daha sonra tekrar uçuş görevi verildi ancak yeni uçuştan geldiğim için kabul etmedim." ifadelerini kullandı.

- "Canım istemedi, uçmadım"

Yeniden uçuş görevini neden istemediği sorulan Balıkçı, "Canım uçmak istemediği ve kendimi yorgun hissettiğim için uçmadım. 'Mümkünse başka birisi uçsun' dedim. İlk sortiye giderken de aynı şeyi söyleyebilirdim ama öğlene kadar uyuduğum için enerjim vardı." yanıtı verdi Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Selfet Giray, TMH görevinde de "Uçmak istemiyorum" deme şansının olup olmadığını sorması üzerine Balıkçı, "Uçabilecek başka kimse varsa diye söyledim." diye konuştu.

Savcılık ifadesinde "Sadece Meclis'e atılan bombayı bizzat kendim attım." diyen Balıkçı, hakim karşısında ise TBMM'yi bombalamadığını ileri sürdü. Balıkçı, "Meclise bomba atmadım, kimin attığını da bilmiyorum. Saat 03.00 gibi darbe girişimini öğrendim. 143. Filo'ya gittiğim ancak içeri almadılar. Ben de kuleye gittim. Burada kalamayacağım söylenince ben de buradan ayrıldım. Sabah olunca çıkışların serbest olduğunu anladıktan sonra da lojmanıma gittim. Ailemi de alarak Konya'ya gittim." iddiasında bulundu.

FETÖ veya benzer bir örgütün yöneticisi ya da üyesi olmadığını savunan Balıkçı, "Hiçbir zaman ABD'ye gitmedim, FETÖ liderini görmedim ve ByLock programını kullanmadım." dedi.

Örgütün mahrem imamlarından Ufuk Işık'ın kendisi aleyhindeki beyanlarını da reddeden Balıkçı, "Işık'ı tanımıyorum. Işık'ın beyanları iftiradır, üzerine çalışılmış bir senaryodur. Sivil ya da askeri hiçbir kimse benim imamlığımı yapmamıştır." savunmasını yaptı.

Darbeye ilişkin bir toplantıya katılmadığını ve bu yönde bir toplantının yapılıp yapılmadığını bilmediğini ileri süren Balıkçı, "Darbeyi Ahmet Özçetin, Mustafa Azimetli ve Hakan Karakuş'tan öğrendiğim doğru değildir. Bu ifadeleri baskı altında söyledim. İddianamede bana ait olduğu söylenen ses ve görüntü kayıtlarını da kabul etmiyorum." diye konuştu.

Duruşmaya, Balıkçı'nın çapraz sorgusuyla devam ediliyor.