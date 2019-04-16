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TCDD'den “yüksek gerilim“ uyarısı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünce, Gökçedağ (Balıkesir)-Piribeyler (Bursa) istasyonları demir yolu hattına, 18 Nisan Perşembe gününden itibaren yüksek gerilim verileceği bildirildi.

TCDD'den “yüksek gerilim“ uyarısı
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TCDD'den yapılan açıklamada, Eskişehir-Kütahya-Balıkesir hat kesimine elektrifikasyon (elektrik enerjisini endüstri, ulaşım ve gündelik yaşama uygulama) tesisleri kurulumu çalışmaları kapsamında, Gökçedağ (Balıkesir)-Piribeyler (Bursa) istasyonları demir yolu hattına 18 Nisan Perşembe gününden itibaren 27 bin 500 volt yüksek gerilim verileceği ifade edildi.

Açıklamada, hat kesimine verilecek yüksek gerilim nedeniyle elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmenin, direklere dokunmanın, tırmanmanın, iletkenlere yaklaşmanın ve yere düşen tellere dokunmanın can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olduğu uyarısında bulunuldu.

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Yüksek GerilimTCDDBursaBalıkesir
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