Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya seminer ekonomi Trabzon süleyman demirkan
TCDD'ye uluslararası görev
TCDD'ye uluslararası görev
Quick Sigorta'ya Avrupa'dan ödül
Avrupa'dan ödülle döndü!
“Motorcu Dostu Trafik“ projesi İzmir'de devam ediyor
“Motorcu Dostu Trafik“
“Çin'de her yerde Türk mermeri kullanıyoruz“
"Mermerin başkentiyiz"
Aksa Jeneratörden Mozambik'e yardım eli
Mozambik'e yardım eli

TCDD'ye uluslararası görev

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, oy birliğiyle Uluslararası Demiryolları Birliğinin Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

TCDD'ye uluslararası görev
banner17

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, oy birliğiyle Uluslararası Demiryolları Birliğinin (UIC) Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

TCDD'den yapılan açıklamaya göre, Uygun, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de gerçekleştirilen UIC’nin 94. Genel Kurul toplantılarına katıldı.

Uygun, oy birliğiyle başkan yardımcılığı görevine seçildi.

Genel Merkezi Paris’te bulunan ve demir yolları alanında dünya çapındaki en büyük organizasyon olma niteliği taşıyan UIC’nin 5 kıtadan 200 üyesi bulunuyor.
UIC, dünya çapındaki demir yolu kuruluşları arasında iş birliğini geliştirmek ve demir yolu taşımacılığının gelişimi ile ilgili her türlü faaliyeti yürütmek üzere 1922'de kuruldu.

Şubatta TCDD Genel Müdürlüğüne atanmıştı

Ali İhsan Uygun, 1991 yılında Şebeke ve Tesis Mühendisi olarak İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketinde göreve başladı.

1995-2015 arasında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Sanayi ve Ticaret AŞ’de, Telekomand ve Kataner Şefliğinden Genel Müdür Yardımcılığına kadar değişik görevlerde bulundu.

TCDD'de 2015 yılında Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlayan Uygun, 19 Şubat 2019'dan itibaren TCDD Genel Müdürlüğü görevini yürütüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Demiryolları BirliğiTCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5