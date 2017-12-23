TCG Anafartalar Denizaltısı Samsun'da

SAMSUN (AA) - TCG Anafartalar Denizaltısı "Karadeniz Uyum Harekatı" kapsamında Samsun Limanı'na demir attı.

TCG Anafartalar Denizaltısı'nın komutanı Binbaşı Tarhan Özcan ve gemi komutanları, Samsun Valisi Osman Kaymak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı makamlarında ziyaret etti.

"Karadeniz Uyum Harekatı" kapsamında Samsun'a getirilen denizaltı, şehit aileleri ve gazilerin ziyaretine açıldı.

Denizaltıyı şehit aileleri ve gazilerle gezen Vali Kaymak, denizaltının Samsun'da bulunmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Binbaşı Özcan da Samsun'a her geldiklerinde büyük ilgi ile karşılandıklarını dile getirerek "Samsun güzelliğini, temizliğini, modernliğini ve nezihliğini sürekli artırıyor. Bu güzel şehrin konuğu olmaktan onur duyuyoruz." dedi.

Yarın da halkın ziyaretine açılacak denizaltı, 25 Aralık'ta limandan ayrılacak.