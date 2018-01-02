TCI, SunExpress uçaklarının mutfaklarını üretecek

İSTANBUL (AA) - Türk Kabin İçi Sistemleri Tasarım ve Üretim AŞ (TCI - Turkish Cabin Interior) SunExpress filosuna yeni katılacak 32 adet B737 MAX 8 tipi uçağın kabin içi mutfaklarını üretecek.

Türk Havayolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, endüstriyel kabin içi tasarımı ve sertifikalandırılması pazarında faaliyet gösteren TCI Kabin İçi Sistemleri AŞ, SunExpress’in satın aldığı Boeing 737 MAX 8 tipi uçakların galley (uçak mutfağı) tasarımı ve imalatı için anlaşma sağladı.

Toplam 32 adet uçağın yer aldığı anlaşma kapsamında teslimatlar 2019 yılında başlayıp 2024 yılına kadar sürecek.

THY ve TAI ortaklığıyla 2011 yılında kurulan, küresel havacılık sektörüne üretim ve sertifikasyon sağlayan TCI, uçak kabin içi alanında tasarım ve üretim yapan "ilk" yerli şirket olarak biliniyor. Bu ihaleyle TCI, 2017 içinde SpiceJet ile gerçekleştirilen 155 uçaklık, Jet Airways ile gerçekleştirilen 79 uçaklık ve Azerbaycan Hava Yolları (Azal) ile gerçekleştirilen 10 uçaklık anlaşmalardan sonra yurt dışında kazandığı büyük ihale sayısını 4'e çıkardı. Yerli üretici TCI yenilikçi tasarıma sahip ve hafif ürünleriyle uçak kabin içi ürünleri tasarım ve imalat sektöründeki konumunu sağlamlaştırdı.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın eşit ortaklığı ile 1989 yılında Antalya'da kurulan SunExpress 13 bin 950 koltuk kapasitesine sahip toplam 70 adet uçağıyla yılda 8 milyonun üzerinde yolcu taşıyor.