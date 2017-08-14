TDV 135 ülkede kurban eti dağıtacak

ELAZIĞ (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Özbay, Kurban Bayramı'nda 135 ülkede kesim yaparak, ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtacaklarını bildirdi.

Özbay, Diyanet İşleri Başkanlığı Harput Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, 1993'ten bu yana vekalet yoluyla kurban organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Türkiye'nin yanı sıra başta Avrupa'dan olmak üzere çok sayıda ülkede kurban vekaleti aldıklarını ifade eden Özbay, geçen yıl vekaletle 239 bin 414 kurban kesimi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Vekaletle kurban kesiminde geçen yıla göre yüzde 15 artış beklediklerini anlatan Özbay, "Bu yıl vekaletle alınacak 275 bin hisse kurban bağışını Türkiye'deki ihtiyaç sahipleri, Suriyeli sığınmacılar ile yurt dışında açlık ve iç çatışmaların yoğun olduğu coğrafyadaki mazlumlara ulaştıracağız." dedi.

Yurt içinde 275, yurt dışında 135 ülkedeki 400 merkezde kesimleri gerçekleştirmek üzere çalışmalarının devam ettiğini bildiren Özbay, bu ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştıracaklarını dile getirdi.

Özbay, "Vekalet yoluyla kurban kesimi bedeli, bu yıl kurbanı yurt dışında kestirmek isteyenler için 600 lira, yurt içinde kestirmek isteyenler için 850 lira olarak belirlendi." diye konuştu.

Bu yılki organizasyonda 500 gönüllünün görev alacağını kaydeden Özbay, "Temel amacımız ihtiyaç sahibi din kardeşlerimize kurbanları ulaştırıp yardımlaşma duygusunu artırmaktır." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, bölge illerindeki vakıf temsilcileri ile ilçe müftüleri de katıldı.