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TDV 257 bin 789 hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

- Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Tutkun: - "Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen 2017 kurban programı kapsamında 257 bin 789 hisse kurban, yurt içinde 260 il ve ilçe merkezinde, yurt dışında ise 139 ülkenin 450 bölgesinde kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı" - "Bugüne kadar kestiğimiz vekaletle kurban sayısı 1 milyon 364 bin 158'e ulaştı"

TDV 257 bin 789 hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

ANKARA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Mustafa Tutkun, Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştirdikleri 2017 vekaletle kurban programı kapsamında 257 bin 789 hisse kurbanın yurt içi ve dışında kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını bildirdi.

Tutkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'nin 1993'ten beri Diyanet İşleri Başkanlığı ile vekaletle kurban organizasyonu gerçekleştirdiğini söyledi.

Kurban ibadetinin son yıllarda kurumlara verilen vekaletlerle ibadete bir anlam daha katarak büyük bir yardımlaşma seferberliğine dönüştüğünü belirten Tutkun, bu ibadetin teslimiyet, paylaşmak ve kardeşlik duygusunu pekiştirdiğini vurguladı.

Tutkun, "Bu bayram da Afrika'dan Asya'ya, Uzak Doğu'dan Güney Amerika'ya, Gazze'den Arakan'a, Bosna Hersek'ten Haiti'ye, İzmir'den Hakkari'ye kadar geniş bir coğrafyada, adını bile duymadığımız ülkelerde hiç görmediğimiz, tanımadığımız kardeşlerimizi ve yeryüzündeki bütün müminleri birbirine yakınlaştırdı." diye konuştu.

TDV'nin profesyonel ekibi ve kurduğu teknolojik altyapıyla her bir bağışçıyı ve kurbanı adım adım takip ettiğini anlatan Tutkun, tüm programın vakıf tarafından yürütüldüğünü ve kesilen kurbanların tamamının bekletilmeden ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını bildirdi.

- "Vekalet sayısı 18 bin 375 hisse arttı"

Tutkun, 2013'te 89 bin 11, 2014'te 141 bin 575, 2015'te 180 bin 35, geçen yıl ise 239 bin 414 hisse kurban kestiklerini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen 2017 vekaletle kurban programı kapsamında ise 257 bin 789 hisse kurbanın, yurt içinde 260 il ve ilçe merkezinde, yurt dışında ise 139 ülkenin 450 bölgesinde kesildiğini ifade eden Tutkun, bunların ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydetti.

Hayırseverin programlarına bu yıl da büyük teveccüh gösterdiğine işaret eden Tutkun, "TDV'ye verilen vekalet sayısı geçen yıla göre 18 bin 375 hisse arttı." ifadesini kullandı.

Tutkun, bu yılla birlikte bugüne kadar kestikleri vekaletle kurban sayısının 1 milyon 364 bin 158'e ulaştığını vurguladı.

Kurban kesimini Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV çalışanları ile gönüllüler nezaretinde gerçekleştirdiklerini belirten Tutkun, şunları kaydetti:

"Vakfımıza vekalet veren hayırseverlerimizin kurbanlarının kabul olmasını, barışın, esenliğin, yenilenmenin, sabrın, yoksula, kimsesize ve çaresize ulaşmanın, kalpleri ısıtmanın ve böylece Allah'a yakınlaşmanın vesilesi olan Kurban Bayramı'nın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Vakfımıza teveccüh gösteren hayırseverlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum."

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