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TDV, 275 bin kurban kesmeyi hedefliyor

- Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü ve TDV Mütevelli Heyeti Üyesi Palakoğlu: - "Ülkemizdeki hayırsever vatandaşların bize emanet ettiği yardımları ihtiyaç sahiplerine mazlum ve mağdur kardeşlerimize, ümmetin yetimlerine ulaştırıyor, iyilik köprüleri kuruyoruz" - "Bu yıl ki hedefimiz 275 bin kurban. Netice itibariyle baktığımızda 120 binden fazla personelimiz var, büyük bir teşkilatız. Bunlar çok büyük hedefler değil"

TDV, 275 bin kurban kesmeyi hedefliyor

ERZURUM (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), hayırseverlerin desteğiyle bu yıl yurt içi ve yurt dışında 275 bin kurban kesmeyi hedefliyor.

TDV tarafından Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Bayburt'taki din görevlilerinin katılımıyla Erzurum Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nda "Vekaletle Kurban Kesimi Bölge Toplantısı" düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda katılımcılara TDV'nin tanıtım videosu izletildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü ve TDV Mütevelli Heyeti Üyesi İsmail Palakoğlu, burada yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler (BM) istatistiklerine bakıldığında dünyada 33 ülkede savaş, açlık, yokluk ve mağduriyetin yaşandığını söyledi.

Bu ülkelerin 30'unun İslam ülkesi olduğunu ifade eden Palakoğlu, şöyle konuştu:

"Ne halde olduğumuzu bugün daha iyi görebiliyoruz. Ülkemiz, ümmet coğrafyasının umudu oldu. Vakfımız bugün 7 kıtada, 135 ülkede Afrika'dan Balkanlara, Orta Asya'dan Kafkasya'ya, Latin Amerika'dan Pasifik Asya'ya kadar dünyanın dört bir yanına hizmetler götürüyor. Ülkemizdeki hayırsever vatandaşların bize emanet ettiği yardımları ihtiyaç sahiplerine mazlum ve mağdur kardeşlerimize, ümmetin yetimlerine ulaştırıyor, iyilik köprüleri kuruyoruz."

- Bu yıl ki hedef, 275 bin kurban

Palakoğlu, bu yıl yurt içi kurban bedelinin 850, yurt dışı kurban bedelinin ise 600 lira olarak belirlendiğini dile getirdi.

Bütün bankalardan, müftülüklerden, internet üzerinden bayramın birinci günü dahil olmak üzere hayırseverlerin kurban dolayısıyla yardımlarını yapabileceğini anlatan Palakoğlu, şunları kaydetti:

"1993'te başlayan kurbanla vekalet 24 yıldır artarak devam ediyor. Geçen sene 225 bin kurban hedefi kondu, herkes çalıştı, gayret etti. Din gönüllüsü bütün hocalarımız çabaladılar ve bu hedef 250 bini geçti. Bu yıl ki hedefimiz 275 bin kurban. Netice itibariyle baktığımızda 120 binden fazla personelimiz var, büyük bir teşkilatız. Bunlar çok büyük hedefler değil. İnşallah nasıl camide toplumumuzun önüne geçip namaz kılıyor, öncü oluyorsak, bu tür ibadetlerde de onlara öncü olmamız lazım."

Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula ise Erzurum'un uzun yıllar Türk-İslam medeniyetinin yaşandığı ve yaşatıldığı bir şehir olduğuna dikkati çekerek, anlamlı ve güzel bir amaca hizmet edecek toplantının hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

Konuşmanın ardından Türkiye Diyanet Vakfı Şube Hizmetleri personeli Ahmet Yemenoğlu, vekaletle kurban kesiminin detaylarını katılımcılara anlattı.

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ErzurumKurbanTDVToplantı
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