TDV Arakanlı Müslümanlara yardım eli uzatıyor

ANKARA (AA) - DİLDAR BAYKAN - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Myanmar'ın Arakan eyaletinde şiddeti maruz kalan Arakanlı Müslümanlara sadece ülkelerinde değil farklı bölgelerde de uzun yıllardır yardım elini uzatıyor.

AA muhabirinin TDV'den aldığı bilgiye göre, vakıf, Arakan'da 2012'de büyük bölümü Müslüman çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesi, yüzlerce ev ve iş yerinin ateşe verilmesi, yüz binlerce Müslüman'ın da bölgeyi terk etmek zorunda kalmasıyla sonuçlanan Budist milliyetçiler ve Arakanlı Müslümanlar arasında çıkan şiddet olaylarından bu yana bölgeye sosyal, eğitim ve insani yardım sağlıyor.

Vakıf, Bangladeş, Pakistan ve Malezya'da 4 bin 134 Arakanlı Müslüman öğrenciye eğitim desteği sağlıyor ve bu öğrencilerin tüm masrafları vakıf tarafından karşılanıyor.

TDV ve Pakistan NGO World iş birliğiyle ülkenin Karaçi kentine yerleşen Arakanlı Müslüman mülteci ailelerin çocuklarına yaygın öğrenim desteği sağlıyor. Yaklaşık 4 bin öğrenci bu destekten yararlanıyor.

Vakıf, Türkiye’de Bursa Uluslararası Murat Hüdavendigar, İstanbul Bayrampaşa, İstanbul Fatih Sultan Mehmet ve Kayseri Şehit Ömer Halisdemir Uluslararası Anadolu İmam Hatip liseleri olmak üzere toplamda 4 Uluslararası İmam Hatip Lisesinde (UİHL) 11 Arakanlı öğrencinin de eğitimine destek veriyor.

Ayrıca, "Uluslararası Lisans Öğrencileri Destek Programı" kapsamında, Myanmar asıllı bir öğrenci, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bölümünde, Arapça Hazırlık sınıfında eğitimine devam ediyor.

TDV, üniversite öğrencilerinden de yardımlarını esirgemeyerek, Bangladeş’teki Chittagong Uluslararası İslam Üniversitesi ile protokol yaparak, 2015'ten bu yana farklı ihtisas alanlarında 110 öğrenciye mali destek sağlıyor.

Uluslararası Malezya İslam Üniversitesinde çeşitli ihtisas alanlarında öğrenim gören 8 lisans, 4 lisansüstü toplamda 12 Arakanlı öğrencinin tüm eğitim masraflarını TDV karşılıyor.

Üniversite düzeyinde özellikle iletişim, tıp ve hukuk alanında eğitim gören öğrencilere destek veren vakıf, bu öğrencilerden beklentilerinin mezun olduklarında Arakanlı Müslümanlara yardım alanında hizmet vermeleri olduğunu vurguluyor.

Üniversitelerde daha fazla öğrenci okutmak istediklerini ifade eden TDV yetkilileri, Arakanlıların eğitime erişimleri olmadığı için lise mezunu Arakanlı bulmakta zorlandıklarını, bu nedenle de Malezya'da ve Pakistan'da temel eğitimden liseye kadar olan kısımda eğitim desteği verdiklerini belirtiyor.

- Sosyal yardımlar

TDV, Arakan'da ve Bangladeş'teki kamplarda veya saklandıkları boş arazilerde yaşam mücadelesi veren Arakanlı Müslümanlara, ramazan ayında, Kurban Bayramı'nda ve kriz durumlarında gıdadan barınmaya kadar temel ihtiyaç malzemelerini ihtiyaç sahibine ulaştırıyor.

Vakıf, bu yıl Kurban Bayramı'nda Arakan'ın Sitwe kentinde 2 bin 100, Malezya, Pakistan ve Bangladeş'te de Arakanlı Müslümanlara yönelik 2 bin 590 olmak üzere toplam 4 bin 690 hisse kurban kesti.

Ramazan faaliyetleri kapsamında 2012-2017 yıllarında Arakan'da 16 bin 950 gıda kolisi dağıtan ve 14 bin 850 kişiye iftar veren TDV, bu yıllarda 16 bin 667 hisse kurbanı Arakanlı Müslümanlara ulaştırdı.

Türkiye Diyanet Vakfı son 5 yıldır Arakanlılara yönelik insani yardım, ramazan-kurban programları ve eğitim çalışmaları kapsamında 11 milyon 920 bin 192 lira tutarında yardım faaliyeti gerçekleştirdi.

- TDV, Bangladeş'e gidiyor

Arakan eyaletinde son günlerde yaşanan şiddet olaylarının ardından Bangladeş'e sığınan 140 binden fazla Arakanlı Müslüman'a yardım etmek için yola çıkıyor.

Bölgeye gidecek TDV ekipleri, 13-16 Eylül tarihlerinde Bangladeş'te Kutupalong, Balu Khali mülteci kampları da dahil olmak üzere 9 bölgede Arakanlı Müslümanlara yardım faaliyetlerinde bulanacak.

İlk etapta, içinde temel gıda maddelerinin yer aldığı paketlerden oluşan 150 bin dolarlık yardım 3 bin aileye ulaştırılacak.

TDV ekiplerinin saha çalışmalarının ardından yapacakları değerlendirmeye göre, ilerleyen dönemlerde gıdanın yanı sıra 650 bin dolarlık hijyen ve giyim yardımı yapılması da planlanıyor.



