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TDV Cerablus'ta bin 250 aileye kurban eti dağıttı

- Türkiye Diyanet Vakfı, Cerablus'ta 150 kurban keserek, ihtiyaç sahibi bin 250 aileye kurban eti dağıttı - Vakıf, Cerablus, Azez ve Bab genelinde de 2 bin 850 kurban kesti

TDV Cerablus'ta bin 250 aileye kurban eti dağıttı

CERABLUS (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde terör örgütü DEAŞ'tan arındırılan Halep'in Cerablus ilçesinde ihtiyaç sahibi bin 250 aileye kurban eti dağıttı.TDV gönüllüsü Mehmet Zeki Serdaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'nin Cerablus, Azez ve Bab genelinde 2 bin 850 kurban kestiğini belirtti.Vakfın, bugün Cerablus'ta 150 kurban keserek, ihtiyaç sahibi bin 250 aileye et dağıttığını anlatan Serdaroğlu, Kurban Bayramı boyunca hedeflerinin Halep ve İdlib bölgesinde 5 bin 350 kurban kesmek olduğunu ifade etti.Serdaroğlu, ''Kurban kesimlerimiz devam edecek. Halep, Hama ve Humus'tan Fırat Kalkanı bölgesine gelen yardıma muhtaç ailelere kurban eti dağıtımımız devam edecek.'' diye konuştu.
TDV ile gönülü olarak Cerablus'a gelen Yaşar Erinç, ''Türkiye Diyanet Vakfı adına Cerablus'ta kurban kesim organizasyonu yapıyoruz. Bu organizasyonu titizlikle yapıyoruz. Biz kurbanların kesilip kesilmediği, dağıtımın yapılıp yapılmadığını kontrol ediyoruz. Cerablus'ta kesilen 150 kurban etinin dağıtımını yaptık.'' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
CerablusKurban BayramıSuriye
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