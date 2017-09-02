TDV, Güney Afrika'da 8 bin 500 aileyi sevindirdi

CAPE TOWN (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Güney Afrika'nın yasama başkenti Cape Town'da kesilen vekalet kurbanlarıyla 8 bin 500 ailenin yüzünü güldürdü.

TDV, Türk hayırseverlerin bağışladığı kurbanları ülkede yaşayan yoksul Müslüman Afrikalılara dağıttı. İki gün boyunca kesimi yapılan 100 büyükbaş hayvanın etleri 8 bin 500 aileye dağıtıldı.

Ayrıca TDV gönüllüleri, çocukları balonlar ve şekerlerle sevindirdi.

AA muhabirine açıklama yapan TDV'nin partner kuruluşu Awqaf Vakfı Genel Müdürü Michael Collier, Güney Afrika'ya bu yıl sadece Türk insanının kurban bağışı yaptığını ifade ederek, "Kurban dağıtıtılacak insanların çoğu bir yıldır et yiyemeyen fakir aileler ve Güney Afrika'ya yapılan bu bağışlar iki ülke insanının birbirini tanımasında çok önemli bir rol oynuyor." dedi.

Cape Town'da bayramda kurban kesildiğini bilmeyenlerin olduğunu belirten Collier, insanların Kurban Bayramı'nı daha iyi idrak edebilmeleri için kesimlerin etlerin dağıtılacağı camilerde yapılmasını sağladıklarını dile getirdi.

- Hep bir ağızdan teşrik tekbirleri getirildi

Kurbanlar, hayırseverlerle kurbanlarından payını almak için camiye gelenlerin hep bir ağızdan getirdiği teşrik tekbirleri eşliğinde kesildi.

TDV, yurt içinde 275 il ve ilçe merkezinde, yurt dışında da 135 ülkenin 400 bölgesinde kurban kesimi gerçekleştiriyor.

