TDV KAGEM'den mültecilere hukuk danışmanlığı hizmeti

ANKARA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın ve Aile Gençlik Merkezi (KAGEM) Sosyal Destek ve Eğitim Merkezi (SODEM) Müdürü Selman Aktaş, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğiyle mülteci ailelere hukuki danışmanlık hizmeti sağlayacaklarını bildirdi.

TDV'den yapılan açıklamada, KAGEM tarafından Ankara'da açılan SODEM'de mültecilere yönelik verilecek hukuk danışmanlığı hizmeti kapsamında, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Musa Aygül tarafından, mülteciler ile çalışan öğretmenler, sivil toplum kuruluşu çalışanları ve üniversite öğrencilerine yönelik seminer verildiği belirtildi.

Açıklamada, Musa Aygül ile SODEM Müdürü Selman Aktaş'ın görüşlerine de yer verildi. Buna göre, Türkiye'ye göçler arttıkça hukuki alanda çalışmaların fazlalaştığını ifade eden Aygül, göç kavramının bugün daha çok Suriyeli, Iraklı aileleri hatırlattığını belirtti.

Türkiye'de artan göç ile Uluslararası Göç Hukuku alanında yapılan çalışmaların bir zaruret oluşturduğunu aktaran Aygül, "Bu kapsamda Mülteci Göç Klinikleri adıyla iş birliği içerisinde göçmen ailelere hizmet sunuyoruz. KAGEM'de de yine aynı şekilde mülteci, göçmen ailelere önemli destekler veriliyor. Bizler de Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak burada klinik çalışması gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

SODEM Müdürü Aktaş da merkezin mülteci ailelerin uyum ve eğitim hayatına katkıda bulunmayı hedeflediğini belirtti.

Başta eğitim olmak üzere kültür, dil, sanat ve rehberlik hizmetleriyle Ankara'daki mülteci ailelerin sosyal uyumunu kolaylaştırmayı amaçladıklarını vurgulayan Aktaş, "Mültecilerin eğitim olanaklarını artırmak, saha araştırmaları yapmak ve rehber yayınlar hazırlamak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca SODEM olarak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğiyle ailelere hukuki danışmanlık hizmeti sağlayacağız." bilgisini verdi.