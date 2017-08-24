TDV KAGEM'den

ANKARA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezince (KAGEM) "Farkındayım Yanı Başındayım" projesi kapsamında düzenlenen "Yabancılara Türkçe Öğretimi"nde bu yıl yüzde 92 başarı sağlandı.

TDV'den yapılan yazılı açıklamada, çoğunluğunu Suriyeli öğrencilerin oluşturduğu eğitim programında Irak, Libya ve Filistinli gençlerin de yer aldığı belirtildi.

Bu yılki eğitim öğretimin sonunda 36'sı kadın, 53'ü erkek olmak üzere toplam 89 yabancı öğrencinin sertifika almaya hak kazandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KAGEM'de yabancı öğrenciler için gerçekleştirilen dersler, okuma ve anlama, yazma ve dil bilgisi, dinleme ve konuşma olarak dört temel beceri üzerinden Gazi Üniversitesi TÖMER aracılığı ile işlendi. Haftada 30 saat kurs gören gençler, toplamda 960 saat Türkçe dil dersi aldı. Öğrenciler, sekiz aylık öğretim sürecinden sonra Türkçe yeterlilik sınavına girerek başarılı oldukları düzeyde 'B1-B2-C1' sertifikalarını almaya hak kazandı. Türkçe dil kursunu başarı ile tamamlayan öğrenciler aldıkları sertifikaları, üniversite başvuruları ve tercüme büroları başta olmak üzere, iş başvurularında kullanabilecekler. Verilen belgeler, uluslararası ölçekte karşılığı olan sertifika niteliği taşımaktadır."

Açıklamada, Türkçe dil eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin, çeşitli üniversitelerin hukuk, ilahiyat, işletme ve güzel sanatlar fakültesi, inşaat ile otomotiv mühendislikleri, Arapça mütercim tercümanlık ve bilgisayar programcılığı bölümlerine yerleştiği belirtildi.